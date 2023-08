【在庫処分大特価!!】 TWICE ロッテ免税店　銀座店　クリアファイル　トレカ　缶ケース　限定　韓国 アイドル

ご覧いただきありがとうございます。

BTS 未公開 当選 ジン JIN フォト line music レア

※プロフィールご一読お願いいたします

TWICEのロッテ免税店銀座店限定のノベルティです。

【セット内容】

・限定クリアファイルx1

・TWICEフォトカード38枚+LDFケースx1

トレカの缶は未開封ですが、クリアファイルは元々袋に入っておりませんでしたので、初期傷等を気にされない方のみご購入くださいませ。

また、クリアファイルは裏表でデザインが違うので両面の画像を載せていますが、発送するのは1枚です。

(商品画像ではクリアファイルは汚れないようにビニール掛けしてあります。)

発送の際はクリアファイルは厚紙補強、トレカ缶はプチプチで梱包しますが、ネコポス/ゆうパケットポストで発送予定ですので、折れや缶の凹み等発生する可能性もございます。送料差額分をご負担いただければ宅配便にも変更可能ですのでご相談ください。

未使用ですが、あくまでも自宅保管品となりますので、神経質な方は購入ご遠慮くださいませ。

※らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に予告なく変更する場合がございます。

#サナ

#ミナ

#モモ

#ツウィ

#ナヨン

#ジヒョ

#ダヒョン

#チェヨン

#ジョンヨン

#twice

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

