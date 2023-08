こんにちは (*´∀︎`*)HELLO★︎

FTC 21AW SUPPLEX® STAND COLLAR JACKET

ご覧いただきありがとうございます♪

☆☆ 商品説明 ☆☆

貴重なマスタードイエローのビッグサイズ♬

ベーシックなデザインなので、

1枚あると重宝しますね!!

レディースにもオススメ♬

●サイズ:XXL

肩幅 55cm

身幅 70cm

着丈 80cm

袖丈 71cm

※素人の採寸となってますので若干の誤差は

ご了承ください。

●状態

多少の使用感はありますが、非常に良い

状態です。これからも長くご愛着頂けます。

※数ヶ所傷汚れあり

この機会にぜひご利用下さい^^

[l22101015]

--------------------

今後もどんどん出品して行きますので

ご購入の際はフォローしてくださいね♪

多くのフォロー、お問い合わせ、

お待ちしております ヾ(●︎´∇︎`●︎)ノ

#リーバイス #リー #アディダス #ナイキ

#ステューシー #チャンピオン #カーハート

#バブアー #ディッキーズ #ノースフェイス

#パタゴニア #ラルフローレン #バーバリー

#ポロ #スターター #ラコステ #ディーゼル

#ラングラー #チャップス #ペンドルトン

#ハーレーダビッドソン #フルーツオブザルーム

#ジャージーズ #ギルダン #トミーヒルフィガー

#ショット #エルエルビーン #プーマ #ノーティカ

#ベルスタッフ #ディズニー

#ダックジャケット #オイルドジャケット #スウェット

#パーカー #トレーナー #ジャケット #デニム

#ハンティングジャケット #スタジャン #スカジャン

#ミリタリー #ユーロミリタリー #軍モノ #90s

#ユーロワーク #ダウンジャケット #ビッグシルエット

#ヴィンテージ #USA製 #ビッグサイズ

#ジップアップ #トラックジャケット #ビッグロゴ

#ナイロンジャケット #銀タグ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ティンバーランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

こんにちは (*´∀︎`*)HELLO★︎ご覧いただきありがとうございます♪フォローしていただいた方にお得な割引を行っております♪フォロー割 →200円off サービスご利用の際はコメントにてお知らせください!詳しくはプロフィールをご覧ください♬☆☆ 商品説明 ☆☆ティンバーランドのダウンジャケット貴重なマスタードイエローのビッグサイズ♬ベーシックなデザインなので、1枚あると重宝しますね!!レディースにもオススメ♬●サイズ:XXL肩幅 55cm身幅 70cm着丈 80cm袖丈 71cm※素人の採寸となってますので若干の誤差はご了承ください。●状態 多少の使用感はありますが、非常に良い状態です。これからも長くご愛着頂けます。※数ヶ所傷汚れありこの機会にぜひご利用下さい^^[l22101015]--------------------今後もどんどん出品して行きますのでご購入の際はフォローしてくださいね♪多くのフォロー、お問い合わせ、お待ちしております ヾ(●︎´∇︎`●︎)ノ #リーバイス #リー #アディダス #ナイキ #ステューシー #チャンピオン #カーハート#バブアー #ディッキーズ #ノースフェイス#パタゴニア #ラルフローレン #バーバリー#ポロ #スターター #ラコステ #ディーゼル#ラングラー #チャップス #ペンドルトン#ハーレーダビッドソン #フルーツオブザルーム#ジャージーズ #ギルダン #トミーヒルフィガー#ショット #エルエルビーン #プーマ #ノーティカ#ベルスタッフ #ディズニー#ダックジャケット #オイルドジャケット #スウェット#パーカー #トレーナー #ジャケット #デニム#ハンティングジャケット #スタジャン #スカジャン#ミリタリー #ユーロミリタリー #軍モノ #90s#ユーロワーク #ダウンジャケット #ビッグシルエット#ヴィンテージ #USA製 #ビッグサイズ#ジップアップ #トラックジャケット #ビッグロゴ#ナイロンジャケット #銀タグ

