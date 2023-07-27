特売 Lee 70〜73年製　ストームライダー　101LJ Gジャン/デニムジャケット

UNION MADE IN USAの表記がある刺繍タグ及び左胸ポケット部分のピスネームに®️、M.R.の記載がある特徴から、70〜73年製の個体と分かります。

希少サイズ OFF-WHITE 18ss TEMPERATURE デニムシャツ



ヴァルゴ ボアデニムジャケット Gジャン

状態として、目立つ傷としては写真10枚目で右の袖先に3箇所生地の裂けがあります。

新品未使用 unknown Lee RIDERS デニム ジャケット M

その他写真8,9枚目のように茶色いシミが全体に点在しております。

CRIMIE ノーカラー デニムジャケット ブラック

また、一部生地の擦れ、裏地に毛玉になっている箇所がございますが、特に目立つようなものではないかと思います。

TTTさん専用 デニムジャケット Gジャン

生地の色味は比較的濃いインディゴカラーが残っている部分が多く、主観ですが全体的に7〜8割は色味が残っていると言えるかと思います。

carhartt カーハート デニムジャケット Gジャン 企業ロゴ 古着 90s

多少の古着臭にご理解ください。

バックラッシュ デニム 袖レザージャケット sサイズ

写真をよくご確認ください。

色落ち最高！リーバイス70505-4th BIG E 裏ボタン 350



《美品》REMI RELIEF レミレリーフ ボア デニムジャケット

・サイズ:XL(タグ表記は50)

スペシャル!大戦ドス黒MW？101デニムジャケット(40s〜)

肩幅:58cm

【レア】 70s Lee ビンテージ ジージャン デニムジャケット USA製

身幅:63cm

【新品】Heron Preston デニムジャケット

着丈:65cm

Supreme Denim Painter Shirt

袖丈:62cm

即完品 KYNE × CHARI &CO DENIM JACKET Gジャン

(測り方によって誤差がございます)

エビス 1506 サイズ42



レミレリーフ デニムジャケット 大戦モデル Mサイズ

色味もかなり残っており、これからガシガシ着て自分の一着にしていける個体かと思いますので、ぜひいかがでしょうか。

シュガーケーン1st



【新品】ハレ HARE Gジャン Sサイズ

#リー

【即完売品】激レア HERON PRESTON デニムジャケット Gジャン

#ストームライダー

ジージャンセットアップ

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boncoura スウィングトップ

#デニム

ビューティ&ユース monkey time モンキータイム デニムジャケット

#101lj

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リー 商品の状態 やや傷や汚れあり

UNION MADE IN USAの表記がある刺繍タグ及び左胸ポケット部分のピスネームに®️、M.R.の記載がある特徴から、70〜73年製の個体と分かります。状態として、目立つ傷としては写真10枚目で右の袖先に3箇所生地の裂けがあります。その他写真8,9枚目のように茶色いシミが全体に点在しております。また、一部生地の擦れ、裏地に毛玉になっている箇所がございますが、特に目立つようなものではないかと思います。生地の色味は比較的濃いインディゴカラーが残っている部分が多く、主観ですが全体的に7〜8割は色味が残っていると言えるかと思います。多少の古着臭にご理解ください。写真をよくご確認ください。・サイズ:XL(タグ表記は50)肩幅:58cm身幅:63cm着丈:65cm袖丈:62cm(測り方によって誤差がございます)色味もかなり残っており、これからガシガシ着て自分の一着にしていける個体かと思いますので、ぜひいかがでしょうか。#リー#ストームライダー#stormrider#デニム#101lj

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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