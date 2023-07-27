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特売 Lee 70〜73年製　ストームライダー　101LJ Gジャン/デニムジャケット

商品の説明

UNION MADE IN USAの表記がある刺繍タグ及び左胸ポケット部分のピスネームに®️、M.R.の記載がある特徴から、70〜73年製の個体と分かります。
希少サイズ OFF-WHITE 18ss TEMPERATURE デニムシャツ

ヴァルゴ　ボアデニムジャケット Gジャン
状態として、目立つ傷としては写真10枚目で右の袖先に3箇所生地の裂けがあります。
新品未使用 unknown Lee RIDERS デニム ジャケット M
その他写真8,9枚目のように茶色いシミが全体に点在しております。
CRIMIE　ノーカラー　デニムジャケット　ブラック
また、一部生地の擦れ、裏地に毛玉になっている箇所がございますが、特に目立つようなものではないかと思います。
TTTさん専用　デニムジャケット　Gジャン
生地の色味は比較的濃いインディゴカラーが残っている部分が多く、主観ですが全体的に7〜8割は色味が残っていると言えるかと思います。
carhartt カーハート デニムジャケット Gジャン 企業ロゴ 古着 90s
多少の古着臭にご理解ください。
バックラッシュ　デニム　袖レザージャケット　sサイズ
写真をよくご確認ください。
色落ち最高！リーバイス70505-4th BIG E 裏ボタン 350

《美品》REMI RELIEF　レミレリーフ　ボア デニムジャケット
・サイズ:XL(タグ表記は50)
スペシャル!大戦ドス黒MW？101デニムジャケット(40s〜)
肩幅:58cm
【レア】 70s Lee ビンテージ ジージャン デニムジャケット USA製
身幅:63cm
【新品】Heron Preston デニムジャケット
着丈:65cm
Supreme Denim Painter Shirt
袖丈:62cm
即完品 KYNE × CHARI &CO DENIM JACKET Gジャン
(測り方によって誤差がございます)
エビス 1506 サイズ42

レミレリーフ　デニムジャケット　大戦モデル　Mサイズ
色味もかなり残っており、これからガシガシ着て自分の一着にしていける個体かと思いますので、ぜひいかがでしょうか。
シュガーケーン1st

【新品】ハレ HARE Gジャン Sサイズ
#リー
【即完売品】激レア HERON PRESTON デニムジャケット Gジャン
#ストームライダー
ジージャンセットアップ
#stormrider
boncoura スウィングトップ
#デニム
ビューティ&ユース　monkey time モンキータイム　デニムジャケット
#101lj

Levi's　リーバイス　デニム　ジーンズ　Gジャン　アウター　ジャケット

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドリー
商品の状態やや傷や汚れあり

Levi's ジージャン

【90s】Levi's 71507 BIG E 日本製 デニムジャケット

USA製 90s levis リーバイス デニムジャケット 70516 0216

レア 美品・廃番 36サイズが合えば希少の一品 ウエアハウス ブルー&グレイ

タトゥーシール

STUDIO D'ARTISAN 蓼正藍 XXXJ-2 1st 大戦モデル

【新品未使用】TOKYO WHEELS デニムジャケット COOLMAX

helmut lang archive ヘルムートラング　デニム　ジャケット

リーバイス　507XX (セカンド)デニムジ バレンシア工場
UNION MADE IN USAの表記がある刺繍タグ及び左胸ポケット部分のピスネームに®️、M.R.の記載がある特徴から、70〜73年製の個体と分かります。状態として、目立つ傷としては写真10枚目で右の袖先に3箇所生地の裂けがあります。その他写真8,9枚目のように茶色いシミが全体に点在しております。また、一部生地の擦れ、裏地に毛玉になっている箇所がございますが、特に目立つようなものではないかと思います。生地の色味は比較的濃いインディゴカラーが残っている部分が多く、主観ですが全体的に7〜8割は色味が残っていると言えるかと思います。多少の古着臭にご理解ください。写真をよくご確認ください。・サイズ:XL(タグ表記は50)肩幅:58cm身幅:63cm着丈:65cm袖丈:62cm(測り方によって誤差がございます)色味もかなり残っており、これからガシガシ着て自分の一着にしていける個体かと思いますので、ぜひいかがでしょうか。#リー#ストームライダー#stormrider#デニム#101lj

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドリー
商品の状態やや傷や汚れあり

特売 Lee 70〜73年製　ストームライダー　101LJ Gジャン/デニムジャケット

1分钟前

特売 Lee 70〜73年製　ストームライダー　101LJ Gジャン/デニムジャケット

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Lee 70〜73年製 ストームライダー 101LJ | www.unimac.az

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70年代製 Lee 101LJ ストームライダー デニムジャケット|ヴィンテージ

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Lee 70〜73年製 ストームライダー 101LJ | www.unimac.az

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70年代 Lee リー 101-LJ ストームライダー デニムジャケット メンズL相当 刺繍タグ 古着 STORM RIDER ブランケットライナー 70s ビンテージ ヴィンテージ【デニムジャケット】【ALL15】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト powered by BASE

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Lee 70〜73年製 ストームライダー 101LJ | www.unimac.az

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Lee 70〜73年製 ストームライダー 101LJ 【限定価格セール

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