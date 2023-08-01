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最新人気 ノース フェイス リュックサック THE NORTH FACE NF0A3KV リュック/バックパック

商品の説明

アウトドアブランドとして地位を確立している「THE NORTH FACE」のバックパック。耐久性、耐水性のある素材を使用。ラップトップ用のパッド入りポケットを備え、A4サイズ収納可能なので、通勤や通学のお供に最適です。荷物の出し入れがしやすいファスナータイプの開閉口もうれしいポイントです。 サイズ 本体：約 H46×W33×D15 (単位cm) ショルダー長さ：約 44-88cm (長さ調節可) トップハンドル長さ：約 7cm 本体重量：約 1050g カラー TNF BLACK(ブラック)
新品 メゾンマルジェラ MM6 リュック バッグパック ブラック

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スペック ファスナー式開閉 / 内側：ラップトップ用ポケット×1、ファスナーメッシュポケット×2、ペンポケット×4、オープンポケット×6、マジックテープポケット×1 / 外側：ファスナーポケット×2
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折り畳みビニールにお入れしリサイクルダンボールで発送致します

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商品の状態新品、未使用

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アウトドアブランドとして地位を確立している「THE NORTH FACE」のバックパック。耐久性、耐水性のある素材を使用。ラップトップ用のパッド入りポケットを備え、A4サイズ収納可能なので、通勤や通学のお供に最適です。荷物の出し入れがしやすいファスナータイプの開閉口もうれしいポイントです。 サイズ 本体：約 H46×W33×D15 (単位cm) ショルダー長さ：約 44-88cm (長さ調節可) トップハンドル長さ：約 7cm 本体重量：約 1050g カラー TNF BLACK(ブラック)スペック ファスナー式開閉 / 内側：ラップトップ用ポケット×1、ファスナーメッシュポケット×2、ペンポケット×4、オープンポケット×6、マジックテープポケット×1 / 外側：ファスナーポケット×2折り畳みビニールにお入れしリサイクルダンボールで発送致します

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26分钟前

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