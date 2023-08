季節感...春, 夏, 秋

Melt the lady flower shadow セット



画像3-7は、デザイン詳細の参考のために引用したものです。出品はグレーです。

ピュアルセシンの透かしニットのパンツとチュニックをセットにしてお譲りいたします。

とてもオシャレで一目惚れして購入しましたが、私の生活ではなかなか出番がなく、どちらもタグつき新品のまま、試着のみで保管しておりました。

サラサラした素材で春~秋にかけて着られるお洋服です。

透かし編みですが、パンツには裏地があり安心です。

セットアップはもちろん、単品でも使い勝手のいいデザイン及び色味です。

よろしければいかがですか?

素人保管・検品・梱包につき、細かいことを気にされる方は購入をお控え願います。

バラ売りは、手間と送料がかかるので考えておりません。

定価購入したものですので、お値下げは考えおりません。

よろしくお願いいたします。

シルエット...ストレート

カラー...グレー

素材...コットン

股上...レギュラー

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピュアルセシン 商品の状態 新品、未使用

