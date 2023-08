カメラ用スタビライザーです。

一眼レフカメラの動画撮影用に買い室内で数回練習しましたが使いこなせず出品します。

一応少しですが使用してるので小傷などあるとおもいます。

付属品は写真の物で全てです。

一応説明書に書いてある付属品は完備してると思いますが写真で判断ください。

付属品。

本体

カメラプレート

DVD(英語)

ウエイト

ネジ(合計3種類5個)

三脚アダプター

日本語説明書

ケース

ケース用肩紐

箱

何か気になることがあれば質問ください。

#キャノン #ニコン #ソニー #一眼レフ #スタビライザー

タイプ···スタビライザー・ジンバル

タイプ···スタビライザー・ジンバル

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

