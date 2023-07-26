超美品の 【新品、未使用】ジャックバニー！！　レインウェア　メンズ　サイズ：４（Ｍ） ウエア(男性用)

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●メーカー：ジャックバニー！！

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トップスは袖が着脱可能です。

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保存袋付き

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●状態：新品、未使用

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●サイズ：４（Ｍ相当）

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チェスト：９０～９６

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ウエスト：７６～８０

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●素材

ダンスウィズドラゴン ジャケット ジャージ ゴルフウエア テンセル レザーパッチ

表生地 ナイロン：１００％

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裏生地 ポリエステル：１００％

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●定価 ３５,２００円（税込）

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トップ：１８,７００円（１７,０００円＋税）

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ボトムス：１６,５００円（１５,０００円＋税）

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●仕様

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▼GRQD ACTIVE

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GRQD ACTIVEは独自の原料加工から高次加工まで一貫オペレーションで開発された新素材です。あらゆる場面で機能を発揮する快適素材です。

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●発送は丁寧に梱包した後、発送させていただきます。

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ネコポスか宅急便コンパクトでの発送となります。

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●他にも多数出品いるのでご検討よろしくお願いします。まとめてご購入していただけるとお値引きさせていただきます。

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商品の情報 ブランド ジャックバニー 商品の状態 新品、未使用

雨天のラウンドや突然の雨に備えて1着はあると便利なレインウェアです。上下セットの価格のためお買い得です。●メーカー：ジャックバニー！！ Jack Bunny!!●レインウェア 上下セット トップスは袖が着脱可能です。 保存袋付き●状態：新品、未使用●メンズ●サイズ：４（Ｍ相当） トップス チェスト：９０～９６ ウエスト：７６～８０ 身長：１６８～１７６ ボトムス ウエスト：７６～８０●素材 表生地 ナイロン：１００％ 裏生地 ポリエステル：１００％●定価 ３５,２００円（税込）トップ：１８,７００円（１７,０００円＋税）ボトムス：１６,５００円（１５,０００円＋税）●仕様 ▼GRQD ACTIVE GRQD ACTIVEは独自の原料加工から高次加工まで一貫オペレーションで開発された新素材です。あらゆる場面で機能を発揮する快適素材です。 ・防風 ・耐水圧 ・透湿●発送は丁寧に梱包した後、発送させていただきます。 ネコポスか宅急便コンパクトでの発送となります。●他にも多数出品いるのでご検討よろしくお願いします。まとめてご購入していただけるとお値引きさせていただきます。タイトリスト パーリーゲイツ テイラーメイド キャロウェイ ルコックゴルフ ナイキ アディダス サマンサタバサ ビバハート アドミラル マンシングウェア ヒールクリーク 23区ゴルフ フィラゴルフ アンダーアーマー

商品の情報 ブランド ジャックバニー 商品の状態 新品、未使用

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