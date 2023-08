■商品詳細

HACKNEY UNION WORKHOUCE ハックニーユニオンワークハウス

ジャクソンマティスとVINTAGE PEANUTS スヌーピーのコラボデニムウエスタンシャツになります。

ヴィンテージ加工にスヌーピーのチェーン刺繍が雰囲気の激レアな即完売アイテムです。

定価33,600

ハリウッドランチマーケット ビームス ユナイテッドアローズ ジャーナルスタンダード シップスなどお好きな方におすすめです。

■ブランド / Jackson Matisse

■サイズ表記 / L相当

着丈 73㎝

身幅 53㎝

袖丈 62㎝

肩幅 44㎝

商品サイズの詳細はすべて実寸となっております。採寸の僅かな誤差はご了承ください。

■商品状態

左袖に若干の汚れがあります(写真8枚目)が、ヴィンテージ加工と相まって雰囲気があり、まだまだ着用いただけます。

出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが、多少の汚れや傷などがある場合がございます。

発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。

Anglo商品一覧はこちら

→#アングロ全商品一覧ページ

Anglo厳選シャツ一覧はこちら

→#アングロシャツコレクション

●迅速な対応を心掛けております。

●喫煙者やペットはおりませんのでご安心ください。

●気になる点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

iD.023598-4277

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャクソンマティス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

