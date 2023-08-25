バーゲンで 絹女　ヘアドライヤー　モカ　KH002 ヘアドライヤー

キヌージョ KINUJO

レプロナイザー 4D Plus ヘアビューロン バイオプログラミング

モカ

Panasonic パナソニックドライヤーEH-NA9G 2043

ヘアードライヤー KH002です。

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PanasonicナノケアEH-NA0G-Wジャンク品

「グッドデザイン賞2021」受賞

ダイソン ヘアドライヤー HD08

ここから変わる、新しい私のカタチ

【新品未使用・未開封】サロニア トリートメントミスト ドライヤー



絹女 ヘアドライヤー モカ KH002

最新テクノロジーとこれまでにない「カタチ」で新しいライフスタイルが始まります。

リファビューテック ドライヤープロ 2022年購入

KINUJOはモノを売る企業ではなく、一人一人のライフスタイルに「美を彩る」企業を目指しています。

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「心に描く美しきライフデザイン」を世界最先端の開発力で生み出し、

YA-MAN ミーゼスカルプリフトアクティブMS-80G

最新テクノロジーにより生み出される美容体験で、日本から世界中の人々のライフスタイルに「美」を彩ります。

エレガンジェットヘアドライヤーAD-BS01EX3色



整備品 シャープ ドレープフロードライヤー IB-WX2-W

プロも認めるドライヤー「満足5ツ星」

Bioprogramming レプロナイザー 4D Plus



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＜製品仕様＞

Dyson Supersonic Ionic ブルー ゴールド ヘアドライヤー…

・型番・カラー：KH002 モカ

値下げ☆美品☆ホリスティックキュア ドライヤーRp. CCID-G04B

・本体サイズ：約201(W)×50(D)×220(H)mm

パナソニック×ミルボン エルミスタ ヘアードライヤー エアコンク２種付

・重量：約363g(本体のみ)

リファ ビューテック カールアイロン 32mm

・風量：2.2ｍ3/分

【美品】エレメア ドライ マルチステージ ホワイト ヘアドライヤー

・電源：AC100V 50/60Hz

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・消費電力：1250W

KINUJO ヘアードライヤー ホワイト KH001

・温度調節：低温/中温/高温(3段階)

ダイソンエアラップdyson HS01 VNS FN

・風量調節：弱風/中風/強風(3段階)

【美品】ナノケア ドライヤー(EH-NA0E)

・MODE調節：GLOSS/SCULP/SWING(3段階)

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・マイナスイオン：あり

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LS460様専用 Panasonic ストレートアイロン ナノケア EH-HS0

カラー...モカ

ラディアント ヘアドライヤー ディモア d/more （インデュゴブルー）

タイプ...ヘアドライヤー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

キヌージョ KINUJOモカヘアードライヤー KH002です。「グッドデザイン賞2021」受賞ここから変わる、新しい私のカタチ最新テクノロジーとこれまでにない「カタチ」で新しいライフスタイルが始まります。KINUJOはモノを売る企業ではなく、一人一人のライフスタイルに「美を彩る」企業を目指しています。「心に描く美しきライフデザイン」を世界最先端の開発力で生み出し、最新テクノロジーにより生み出される美容体験で、日本から世界中の人々のライフスタイルに「美」を彩ります。プロも認めるドライヤー「満足5ツ星」＜製品仕様＞・型番・カラー：KH002 モカ・本体サイズ：約201(W)×50(D)×220(H)mm・重量：約363g(本体のみ)・風量：2.2ｍ3/分・電源：AC100V 50/60Hz・消費電力：1250W・温度調節：低温/中温/高温(3段階)・風量調節：弱風/中風/強風(3段階)・MODE調節：GLOSS/SCULP/SWING(3段階)・マイナスイオン：ありカラー...モカタイプ...ヘアドライヤー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

3926N2パ 未開封 テスコム ヘアードライヤー NIB500A グレーBeauStageエレガンジェット カラー: ホワイト ¥32340 白色【美品】KINUJO 絹女 ヘアドライヤー KH002