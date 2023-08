Zippo ジッポー ヴィンテージ シルバーモデル。

「ZIPPO MFG CO BRADFORD . PA 16701 USA」

現存する、ビンテージモデルです。

激レアな希少品です。現品1点のみ。早い者勝ちです。

コレクションとして、長年大切に保管して来たものです。?

ズッと手元に置いておき、手放したく無かったのですが、?

今回、諸事情により、止む無く手放すこととなりました。?

お金が無いです誰か助けて

?

大変稀少なものです。その価値を理解してくれる方、?

コレクターの方、大切にコレクションしてくれる方に、?

お求めいただけたら幸いです。?

?

未開封のため、オイルは入っていません。?

フリント(発火石)を1セットを、お付けします。

密封状態での保存なので、美品良好状態です。

但し、長期保管品なので、経年劣化などはあります。

新品・未開封・未使用ですが、完品同様を求める方や、

神経質な方の購入は、ご遠慮ください。

現品の状態など、詳しくは写真を参照ください。

#Zippo

#ZIPPOMFGCOBRADFORD

#ZippoMfgCoBradford

#MFG

#ZIPPO

#BRADFORD

#ブラッドフォード

#BRADFORDPA16701

#ヴィンテージ

#ビンテージモデル

#シルバーモデル

#シルバー

#アンティーク

#ダイアゴナルライン

#zippo

#ヴィンテージモデル

#ライター

#フリント

#発火石

#グッズ

#コレクターアイテム

#ビンテージ

#限定品

18,800円

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

