オニツカタイガー メキシコ66スリッポン マントルグリーン バーチ

MEXICO 66 は1961年のトレーニングシューズ「リンバーアップ」の特徴と、1966年にメキシコ大会に向けて開発されたオニツカタイガーストライプが初めて搭載されたモデルのひとつであるトレーニングシューズ「リンバー」のデザインを掛け合わせて作られたシューズ。

1960年代の雰囲気を残しながらも現代風にデザインされ、MEXICO 66はオニツカタイガーを代表する一足となった。

サイズ 表記 26.5cm

カラー:カーキ、ホワイト

◎状態◎

5.6回履きました。

表面、ソールに少々汚れあります。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド オニツカタイガー 商品の状態 やや傷や汚れあり

