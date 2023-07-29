超高品質で人気の by SY32 SWEET ナイロン　セットアップ YEARS ナイロンジャケット

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ご覧いただきありがとうございます♡SY32 by SWEET YEARS エスワイサーティトゥバイスウィートイヤーズ セットアップ カラー ブラック【素材】ナイロン 71% ポリウレタン 29% 【サイズ詳細】 ※※上着 L 着丈 身幅 袖口幅 66cm 56cm 11cm※※パンツM※素人の採寸となってますので若干の誤差はご了承ください。【状態】使用感はなくキレイな状態です。※なるべく早い対応を心がけておりますが、 仕事上の都合により連絡が遅くなる場合があるとともに、発送日が即日から４日程度かかる場合がございます。発送日につきましては、その都度ご連絡いたしますのでよろしくお願いします。※検品、採寸は気をつけてはおりますが、傷汚れなどの見落とし、多少の誤差がある場合がございます。予めご了承くださいますようにお願い致します。※その他注意事項に関しまして、トラブル防止の為プロフィールを参照していただけますと幸いです。m(_ _)m♡その他質問などお気軽にどうぞ(^O^)

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