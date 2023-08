ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。プロフィールをご一読くださいませ。ゴールデンウィーク中限定値下げいたします。フォックスの毛皮がゴージャスなダウンコートです。暖かで顔回りが華やぎます。毛皮はすべて取り外すことができます。写真をご覧ください。6枚目と7枚目です。フードのファーはボタンで、前のファーはファスナーとボタンでつけ外しができます。ロイスクレヨンのブティックで買いました。白を着たくて購入しましたが、機会がなく未使用でした。ただ自宅保管でしたので、白ゆえ、目立ちにくいとは思いますが少し変色しているところがあります。その点など、細かいことを気になさらない方に、活用していただければ幸いです。トラブル防止のため、お送り後のクレームや返品はご遠慮ください。M~Lサイズに対応します。平置き実寸身幅……約54センチ身丈……約95センチ実寸は写真をご覧ください。カラー···ホワイト着丈···ロング柄・デザイン···無地素材···リアルファー フォックスロイスクレヨングレースコンチネンタルピンクハウス SHIPS シップスイエナ IENABEAMS ビームスなどお好きな方に。

