CONVERSE(R) All Star Trekwave HI

コンバース オールスター トレックウェーブ ハイ

レディース ハイカット スニーカー

サイズ:24.0cm (US5)

カラー :バターホワイト/ガム

2023年02月

新品未使用

即購入可

ご購入から24時間以内の発送可能です。お急ぎの場合はご購入時にご連絡ください。

「REACT(リアクト)」「RECYCLE(リサイクル)」「REFINE(リファイン)」の3つの要素を備えた、オールスターの次世代モデル、ALL STAR R(オールスター アール)のソールアレンジモデル。

トレッキングシューズをモチーフに、ボリュームあるアウトソールを合体させたデザイン。

クッション性のあるE.V.A.ミッドソール、防滑性が向上したアウトソール、コンバースオリジナルの高機能カップインソール「REACT2.0」を搭載。

ALL STAR 100 HI スペック

・REACT CUP INSOLEを搭載。

・メッシュライニングには消臭抗菌加工を採用。

・タンを立体的なパターンにすることで撚れを軽減。

・星部分にメタリックプリントを施したアンクルパッチを採用。

ALL STAR (R) TREKWAVE HI

・ロゴのすり減り軽減コーティングを施したオリジナルヒールラベルを採用。

・クラシックな風合いながら強度に優れるポリエステルシューレースに撥水加工を採用。

・真鍮ハトメで黒ずみ軽減。

・撥水加工を施したキャンバスを採用。

・オリジナルタグ、カートン付属。

■メイン素材:キャンバス

■ソール素材:圧縮E.V.A/ラバー

#トレックウェーブ

#トレックウェーブハイ

#コンバース

#バターホワイト オレンジ

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 新品、未使用

