☑︎フォロー割

PT TORINO DENIM rock ジーンズ ブラック 黒

フォローしてくださった方は商品価格に応じてお値引きさせて頂きます⭐︎

gardener ビンテージ加工 レプリカデニム ガーデナー復刻

ご購入前のコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。

クージーブラックデニムブラックジーンズジーパンw40刺繍y2k黒ストリートb系



90s POLO SPORT DENIMPANTS ポロスポーツ ジーンズ

・¥3000以上 → ¥200引き

Dsquared2 ディースクエアード ストレッチ デニム 44

・¥5000以上 → ¥300引き

UNUSED 膝クラッシュデニム

・¥10000以上 → ¥500引き

美品 glamb Poly pants ポリーパンツ ジーンズ



YAMANE ヤマネ C86RR LOT 1926 大黒デニム エヴィス 36

☑︎【商品ポイント】

FENDI フェンディ デニム モンスター

太めのシルエットになります

極美品★濃淡インディゴ‼️DIESELディーゼル JOGG ジョグ スウェット

男女問わず着用頂けます

Aries アリエス パンツ デニム ジーンズ バイカラー アシンメトリー



【未使用】Paul Smith RED EAR ダメージジーンズ XL メンズ

☑︎その他のアイテムもご覧ください☆

新品 EMPORIO ARMANI スリム スキニー J11 ジーンズ 黒W27



90s LEVI'S リーバイス 140周年 702XX 1930s 復刻

#古着屋OLDHUNT

Supreme baggy denim short dirty indigo

#OLDHUNTのデニム一覧

warehouse 1001XX



ラル オールユアーズ ハイキック ライディング ジーンズ 32インチ

☑︎【商品状態】

新品未使用 ksubi VAN WINKLE dynamite trash 32

試着程度という事で入手しましたが

501xx Levi's リーバイス 極太 ストレートパンツ ブラック

何度か履かれたかな?と感じられます

50s-60s Wrangler vintage denim

とはいえ、かなりの美品です

美品オリジナルビンテー リーバイス501 Aタイプ W35インチ

新品を見たことが無いので分かりません

INCOTEX DENIM PANTS

目立った汚れ・破れ等は見当たりません

DRAWLS コットン パンツ グレー 刺繍 90's スケーター ストリート



DSQUARED2 TIDY BIKER JEAN 2017

☑︎素材(%)

新品 マウロ グリフォー二 31 GRIFONI M.GRIFONI デニム

コットン100

エヴィスジーンズ限定ペイント

☑︎サイズ

値下げ【レア】デッドストック 初期 ヘルムートラング 42 アーカイブ

32x35表記です

neon sign straight denim slacks

( 詳細は実寸をご参照ください)

DENHAM CROSS BACK MIJNV



Lee × JieDa DENIM PANTS BLACK 30inch

☑︎実寸【平置き】

supreme Baggy Jean 30

全長⇨約117

エヴィス 大黒 evisu 2001 34×35

股下⇨約83

DIOR HOMME ディオールオム デニム スキニー エディ期 ダメージ

腿幅⇨約33

新品 unused アンユーズド デニム uw0961

裾幅⇨約22

HARSH AND CRUEL デニム パンツ ダメージ ジーンズ 青 LL



未使用seeall 再構築ベルテッドデニム

お手持ちのアイテムと比べて頂けると幸いです。

ディースクエアード デニム サイズ48 美品



【1点物】TOYAMAde. y10a4 ART デニムジーンズ

☑︎発送は基本的には【24時間以内】を目安としております。土日祝等はお時間を頂きますのでご了承ください。

リーバイスシルバータブ90s



LVC リーバイス 606 スーパースリム リジッド levi's W32

☑︎当方では浜田雅功、菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんに人気のヴィンテージ・レトロな古着、古着男子や古着女子向けの商品を、多数取り扱っております。

MINEDENIM/マインデニム/USED/1705-1001-89-302

オーバーサイズ、太アーム、ゆるダボなどのY2K古着も随時入荷しています。

90's levi's 501 ブラック MADE IN USA W33 L34

→#古着屋OLDHUNT

21SS WIND AND SEA ウィンダンシー ワイド テーパード デニム



ビンテージ リーバイス 501 Aタイプ ビッグE xx bigE 50s 60



ディースクエアード S74LB0393 Skater Jean サイズ48

⚠️【ご注意】

DSQUARED 2 ディースクエアード デニム 46



ディーゼル ブラックゴールド SUPERBIA-NP ボタンフライ W26

★値引きについては御希望金額を提示してください。

eYe ジュンヤワタナベマン リーバイス デニムパンツ

★ほとんどの物がUSED(古着)

levi's 560 501 ダメージ デニム ジーンズ w34 L30

品になります。

Levi's505 オレンジタグ リメイクスカート

神経質な方はお控え下さい。

イサムカタヤマバックラッシュ 美品! コーデュロイパンツ ブラウン サイズM

★商品の説明

FUC デニム

状態表記はあくまで個人の主観で判断しております。

Levi's リーバイス 501 66前期 スモールe ヴィンテージデニムパンツ

★トラブル防止の為、必ず状態確認・

Levi's 517 グランジ クラッシュデニム Y2K 00s

画像・実寸をご確認ください。

【Hender Scheme】broking denim pants



【良品】Levi's リーバイス 501-XX 66501

★优质的包括

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☑︎フォロー割フォローしてくださった方は商品価格に応じてお値引きさせて頂きます⭐︎ご購入前のコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。・¥3000以上 → ¥200引き・¥5000以上 → ¥300引き・¥10000以上 → ¥500引き☑︎【商品ポイント】太めのシルエットになります男女問わず着用頂けます☑︎その他のアイテムもご覧ください☆#古着屋OLDHUNT#OLDHUNTのデニム一覧☑︎【商品状態】試着程度という事で入手しましたが何度か履かれたかな?と感じられますとはいえ、かなりの美品です新品を見たことが無いので分かりません目立った汚れ・破れ等は見当たりません☑︎素材(%) コットン100☑︎サイズ 32x35表記です ( 詳細は実寸をご参照ください)☑︎実寸【平置き】全長⇨約117股下⇨約83腿幅⇨約33裾幅⇨約22お手持ちのアイテムと比べて頂けると幸いです。☑︎発送は基本的には【24時間以内】を目安としております。土日祝等はお時間を頂きますのでご了承ください。☑︎当方では浜田雅功、菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんに人気のヴィンテージ・レトロな古着、古着男子や古着女子向けの商品を、多数取り扱っております。オーバーサイズ、太アーム、ゆるダボなどのY2K古着も随時入荷しています。→#古着屋OLDHUNT⚠️【ご注意】★値引きについては御希望金額を提示してください。★ほとんどの物がUSED(古着)品になります。神経質な方はお控え下さい。★商品の説明状態表記はあくまで個人の主観で判断しております。★トラブル防止の為、必ず状態確認・ 画像・実寸をご確認ください。★优质的包括

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DSQUARED2 ディースクエアード ディースクCLEMENTJEANSAVAGE DENIM DP NARROW PANTS新品未使用 エンポリオアルマーニ デニムパンツ タグありALMOSTBLACK オールモストブラック 21SS プリントパンツ古着 リーバイス501 ビンテージデニム メキシコ製 カートコバーンW38L34US アス 三軒茶屋 転写デニムBig john ✖️SURT メンズ デニム ブラックRESOUND CLOTHING スーパーストレッチデニム!日本製!Valentino バイマテリアル ストレートフィットパンツ【リメイクデニム 刺繍デザイン リボン バイカラー シンプル 青 黒 古着】