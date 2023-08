柄・デザイン···無地

カラー···ブラック

季節感···冬

フード···フードあり(取外し可)

着丈···ミドル

ジップ・ボタン···ジップアップ

THE NORTH FACE キッズ ダウンコートです。

お色はブラック、おサイズは130cmです。

総丈 約68.5cmです。

2、3年前に40000円ほどで購入しました。

サイズアウトしましたので、お譲り致します。

クリーニング(約4000円)出してます。

すぐにお使い頂けます。

110cmぐらいの頃から袖を折って着て、長く着れます。

機能性は寒がりの息子がこれしか着たくない!と言うほど暖かいみたいです。

こちらの商品は他のサイトでも出品しておりますので、コメント後のご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 130cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

柄・デザイン···無地カラー···ブラック季節感···冬フード···フードあり(取外し可)着丈···ミドルジップ・ボタン···ジップアップTHE NORTH FACE キッズ ダウンコートです。お色はブラック、おサイズは130cmです。総丈 約68.5cmです。2、3年前に40000円ほどで購入しました。サイズアウトしましたので、お譲り致します。クリーニング(約4000円)出してます。すぐにお使い頂けます。110cmぐらいの頃から袖を折って着て、長く着れます。機能性は寒がりの息子がこれしか着たくない!と言うほど暖かいみたいです。こちらの商品は他のサイトでも出品しておりますので、コメント後のご購入をお願い致します。

