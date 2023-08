ノースフェイスの

トレイルランシューズです。

足を故障して走らなくなりましたので

お譲りします。

片側ずつジップロックに入れて密封し

保管してました。

多少のお値引きは対応しますので

ご相談下さい。

メインカラー...イエロー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

