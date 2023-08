✨ご覧頂きありがとうございます✨

こちらのアカウントでは、新品~中古のハイブランド商品、お酒を多く取り揃えております❤️

他の商品も是非ご覧ください‼️

当方では、お値下げ等に関するお問い合わせはコメントにてご希望金額を添えてお願い致します。

メルカリ規定に則り先に購入した方とのお取引となりますのでご了承ください。

双方が気持ちいのいい取引が出来たと思っていただけるように当方もご対応させて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。

【ブランド名】

プラダ

PRADA

【商品名】

【カテゴリー】

リュック

ユニセックス

【カラー】

グリーン

【サイズ】

縦 約29cm

横 約23cm

奥 約12cm

【状態】

外側 C

内側 B

N:新品未使用

S:未使用に近い

A:使用感の少ない綺麗な商品

B:一般的な使用感のある商品

C:傷や汚れ等のダメージが多い商品

【備考】

#B•SHOP

#B•SHOPハイブランド

写真の写りやモニターによって色味が違って見える可能性があります。

⭐︎古物商取得済

正規品のみを扱う業者様から直接購入をさせて頂いております。

真贋済商品です。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 全体的に状態が悪い

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 全体的に状態が悪い

