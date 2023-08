ご覧いただきありがとうございます。

※こちらの商品は状態確認の為、ご購入前にコメントをお願いします。

また、値下げ交渉は不可とさせていただきます。

【ブランド】NIKE/ナイキ

【モデル】WMNS AIR JORDAN 1 MID SE/DQ8397-500

【カラー】PURPLE SMOKE/PURPLE SMOKE

【仕様】AJ1のクラシックなシルエットに高貴なオーラをプラス。

ピンクのベルベットをアッパー全面にあしらった、高級感あふれるスタイル。

刺繍のスウッシュ、存在感のあるシューレース、カラーを合わせたアウトソールで、人気のバスケットボールデザインをアップデートしました。

【サイズ】US11 JP28.0

【状態】黒タグ付きで試着程度になります。

目立つようなキズ・汚れ等は無く、綺麗な状態です。

状態をご確認の上、ご購入をお願い致します。

【付属品】箱 黒タグ

プロフィールをご確認いただき、ご不明点がありましたらコメントをよろしくお願いします。

efm3001

22.11.23

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

