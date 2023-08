⭐︎数ある中から、ご覧頂き有難う御座います⭐︎

【価格交渉はフォロワーの方のみ受け付けます】

はじめに✌︎

普段から スポーツ・ストリート・ミリタリー・スケーター・オーバーサイズ・ アウトドア のファッションをしています!

服の種類

パーカー・トレーナー・ ジャージ・ ナイロン・ フリース・Tシャツ・ポロシャツ・スニーカー・スウェット・マウンテンパーカー・ヴィンテージなどのアイテムを出品してしております。

好きなブランド一覧

ナイキ・アディダス・プーマ・シュプリーム・パタゴニア・ノースフェイス・モンクレール・カナダグース・アンダーアーマー・カーハート・バーバリー・ボルコム・ハーレーダビッドソン・ハリラン・ロンハーマン・ビルケン・オークリー・ポーター・バンズ ・ジョーダン などのブランドが好きな方にはオススメです!

商品ページ → → → → #古着屋Links

フォロー割あります✌︎

※お気軽にご相談して下さい。

~~~~~~~~~~~~~>商 品 情 報<~~~~~~~~~~~

【美品】

カラー ブラック / 黒

サイズ M

肩幅 約42㎝

身幅 約50㎝

着丈 約68㎝

袖丈 約60㎝

平置き、素人採寸になります。

状態 超キレイ

※写真をご覧になって判断お願い致します。

発送方法

何らかの袋に入れて、簡易的に出来るだけコンパクトに発送致します。レターパックの際も、直接商品を入れて発送します。

神経質な方は、ご遠慮下さい!!

古着等のご理解がない方もご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

