フィロソフィー

53000円くらいで購入しました。高かったです。

◇ポイント◇

メンズアイテムですが、ビッグサイズ 、 ビッグシルエット が旬な今、男性、女性問わず、 ユニセックス にお使い頂けるアイテムです。

◇状態(Condition) A マイナス

全体的に使用感があります。

【A】目立つダメージや汚れ、気になるポイントはないが、used品独特の使用感がある、下北沢やアメ村などの古着屋に売っているような商品

【B】工夫すれば隠せる使用感と部分的に目立つダメージや汚れある

【S】新品・未使用品

☑︎写真は一眼レフカメラで鮮明に撮影しております。

☑︎まだまだ、古着として愛用していただけます!

※独自の基準により、状態を定めています。

※万が一、見落としがあった場合、申し訳ございません。

◇素材(Material) : コットン100

◇サイズ表記(Size):M

平置き実寸☑︎

〈着丈〉 67

〈身幅〉50

〈肩幅〉47

〈袖丈〉63

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

✅【フォロワー様限定】で価格交渉承ります!

⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎円の値段にお値下げ可能ですか?

などのメッセージをコメントでお願いします。

許容範囲であったら返信させていただきます^_^

✅【フォロワー様限定】です。

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

✅ 送料無料です。

✅即購入大歓迎です!(基本的に早い者勝ちです)

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

80s 90s

M L XL XXL

厚め 厚手

古着 ふるぎ 春物 夏物 半袖

長袖 スウェット トレーナー ビックシルエット オーバーサイズ 古着女子 古着男子

メンズ めんず ユニセックス

紺 緑 紫 黄 黒 白 茶 色

Vintage ヴィンテージ ビンテージ

コムドット 菅田将暉

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストーンアイランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フィロソフィー53000円くらいで購入しました。高かったです。◇ポイント◇メンズアイテムですが、ビッグサイズ 、 ビッグシルエット が旬な今、男性、女性問わず、 ユニセックス にお使い頂けるアイテムです。◇状態(Condition) A マイナス全体的に使用感があります。【A】目立つダメージや汚れ、気になるポイントはないが、used品独特の使用感がある、下北沢やアメ村などの古着屋に売っているような商品【B】工夫すれば隠せる使用感と部分的に目立つダメージや汚れある【S】新品・未使用品☑︎写真は一眼レフカメラで鮮明に撮影しております。☑︎まだまだ、古着として愛用していただけます!※独自の基準により、状態を定めています。※万が一、見落としがあった場合、申し訳ございません。◇素材(Material) : コットン100◇サイズ表記(Size):M平置き実寸☑︎〈着丈〉 67〈身幅〉50〈肩幅〉47〈袖丈〉63■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ✅【フォロワー様限定】で価格交渉承ります!)例 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎円は無理ですか? ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎円の値段にお値下げ可能ですか?などのメッセージをコメントでお願いします。許容範囲であったら返信させていただきます^_^✅【フォロワー様限定】です。■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ✅ 送料無料です。✅即購入大歓迎です!(基本的に早い者勝ちです)■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ 80s 90s M L XL XXL 厚め 厚手 古着 ふるぎ 春物 夏物 半袖長袖 スウェット トレーナー ビックシルエット オーバーサイズ 古着女子 古着男子メンズ めんず ユニセックス紺 緑 紫 黄 黒 白 茶 色 Vintage ヴィンテージ ビンテージコムドット 菅田将暉

