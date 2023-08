ご覧いただきありがとうございます。

【新品未使用】ナイキ x sacai ブレーザー LOW 26cm



【極レア】日本未入荷 CHUCK 70 CANVAS LTD HI CT70

LOUIS VUITTON ルイヴィトン

converseコンバースCT70チャックテイラーブラック黒ローカットスニーカー

レザー スニーカー でございます。

タクシー ミッド aj1



SANGACIO サンガッチョ スニーカー&キャップSET

サイズ 7 26cm相当

NIKE DUNK HIGH RETRO WHITE/BLACK PANDA



SALE‼️【新品】DIADORA マルチカラー UK9

シリアルNO. GO 0097

AIR JORDAN1 MID



【30.0cm】NIKE AIR FORCE 1 WTR GTX PHANTOM

カラーはホワイトです。

ニューバランス990v5 グレー 26.0cm



VANS KNU SKOOL

都内百貨店LOUIS VUITTONにて購入いたしました。

NIKE×AMBUSH dunk high deep royal

これまでルイヴィトンのシューズが好きで愛用、コレクションをしておりましたが、増え過ぎて少しずつクローゼット整理をしております。

アディダス オリジナルス KANYE WEST YEEZY BOOST 350

現在は使用していない物を出品致します。

BEAMS×mita sneakers×ASICSTIGER GEL LITEⅢ

気に入って下さったお方にお譲り出来ますと幸いです。

極美品 SALOMON ADVANCED Xt-6 DSM 28cm



ナイキ 80s スノーワッフル 日本製 デッドストック SNOW WAFFLE

サイドにLOUIS VUITTONのパンチングデザイン、カラーもホワイトにかかと部分はブラックとシンプルでスタイリッシュなデザインのシューズです。

MR993 BK 27.5cm 2018年製 ブラック 992 EB GR GL

何にでも合わせやすいかと思います。

ニューバランス2002RHM



デッドストックプリムソールUSA製VANSバンズスウェードスニーカー

付属品は写真1にもございますルイヴィトンのシューズ袋2枚のみになります。

新品未使用 Rick Owens × converse ハイカットスニーカー

その他お箱やレシート等の付属品はございません。

New Balance M990 WG1



ナイキ ダンクロー ペイズリー DJ9955-100

数回履いておりますので所々汚れや傷は見受けられますが、酷いダメージは感じられないかと個人的には思っております。お写真ご参照下さい。

ナイキ エアジョーダン1 KO ブリーチドアクア



boy様専用ナイキ エアモア アップテンポ オブシディアン 箱付き

また、中古品となります為、細かく気にされるお方のご購入はお控え下さい。

lastorgy様専用ページ



NIKE AIR JORDAN 5 green bean 2022

中古品、プロフィール全てにご了承いただけるお方にお譲り致します。

タカ様専用(46)



コンバース アディクト converse addict mint 29cm

専用、お取り置きはお受け致しておりません。

まるちゃん様専用 パラブーツ Paraboot ミカエル 40.5

1番早くにお手続き下さったお方にお譲り致します。

②converse チャックテイラー ハイカット CT70 ブラック 26.5



【新品】27.5cm ballaholic asics ボーラホリック バッシュ

よろしくお願い致します。

NIKE AIR JORDAN1 HIGH トラビス風カスタム



セルジオロッシ スニーカー 白



アディダス アトモスコラボ フォーラム 27.5



クリスチャンルブタン スリッポン

その他LOUIS VUITTONシューズ出品中です。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。LOUIS VUITTON ルイヴィトン レザー スニーカー でございます。サイズ 7 26cm相当シリアルNO. GO 0097カラーはホワイトです。都内百貨店LOUIS VUITTONにて購入いたしました。これまでルイヴィトンのシューズが好きで愛用、コレクションをしておりましたが、増え過ぎて少しずつクローゼット整理をしております。現在は使用していない物を出品致します。気に入って下さったお方にお譲り出来ますと幸いです。サイドにLOUIS VUITTONのパンチングデザイン、カラーもホワイトにかかと部分はブラックとシンプルでスタイリッシュなデザインのシューズです。何にでも合わせやすいかと思います。付属品は写真1にもございますルイヴィトンのシューズ袋2枚のみになります。その他お箱やレシート等の付属品はございません。数回履いておりますので所々汚れや傷は見受けられますが、酷いダメージは感じられないかと個人的には思っております。お写真ご参照下さい。また、中古品となります為、細かく気にされるお方のご購入はお控え下さい。中古品、プロフィール全てにご了承いただけるお方にお譲り致します。専用、お取り置きはお受け致しておりません。1番早くにお手続き下さったお方にお譲り致します。よろしくお願い致します。その他LOUIS VUITTONシューズ出品中です。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

"限定ピンズ付き"国内正規New balance M990 V6ジョーダン メンズ ホワイノット Nike Air Jordanエンポリオアルマーニ スニーカー EU7New Balance 990v3 × KITHtakatakaking 様専用ナイキ NIKE ジョーダン1 トラヴィススコット WMNS 27cm26.5cm コンバースチャックテイラーローカットナイキ ブレーザー ロー サカイ カウズ リードglamb Retro Future Sneakers メンズ スニーカースピングルムーブ・スニーカー・27.5cm