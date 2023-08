定価22000円

needles トラックパンツ マスタード ブーツカット



ウエストは2タック仕様。

ツヤと張りのあるコットン素材のワイドテーパード シルエット。

model … 170cm

■サイズ■

メンズ XS

実寸寸法(平置き、誤差有り)

ウエスト76

総丈92

股上32

股下62

わたり35

裾幅17cm

■カラー■

マスタードイエロー

■素材■

綿100%

■コンディション■

新品タグ付き

【A】ランク

~コンディション表示~

A・・・未使用品・新古品・店頭展示品

B・・・未使用に近い美品

C・・・特記ダメージ無く通常のUSED品レベル

D・・・使用感(多少のヨレ・毛玉程度)ありますが、着用に問題なし

E・・・要特記レベルダメージあり

#トゥモローランド

#pants

#パンツ

#タックパンツ

#タック

#L43

《必ず掲載事項&プロフをご覧下さい》

………………..

▼取置き不可

▼値引き当たり前ではございません

▼プロフ&内容確認せずの購入→自己責任です。掲載事項はで遵守願います

▼受取通知までスムーズに完了出来ないと判断した場合、取引はご遠慮頂く場合がございます

▼基本的には値下げ交渉は対応しませんのでご了承下さい。

▼その他メルカリルールに従い取引進行願います。

以上をご理解の上、コメントお願い致します

質問→返答の後、放置される方、

その他、当方の判断で取引トラブル発生の恐れがある方→ブロック

【販売<トラブルの無い取引】

を優先させて頂きますので、予めご了承下さい

宜しくお願い致します

カラー···イエロー

パンツ丈···クロップド・半端丈

柄・デザイン···無地

素材···コットン

シルエット···テーパード

股上···レギュラー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド トゥモローランド 商品の状態 新品、未使用

