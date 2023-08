初音ミク

プレシャスフィギュアf ミク

~Special Edition~

セブンネット限定(販売終了)

ABS&PVC 塗装済み完成品

1/8スケール 台座付属

全高:約18cm

1/8スケールフィギュアの出品です。

全体のカラーリングはセブンイレブンのロゴが基調となっており、そのマークがさりげなく入ったヘッドフォンもポイント。

■イラストデザイン:黒星紅白氏

(SAOガンゲイル・オンライン)

(謀略のズヴィズダー)

(プリンセスプリンシパル)など

知人より購入したのですが、飾る場所がなく外装も大きいので、置き場所に困り残念ですが出品させていただきます。

外装には傷や凹みが見受けられます。

未開封と聞いてはいますが、定かではありません。

箱のテープは付いていますが素人の私には真偽の区別がつかないので、アップしている画像をご確認の上、ご自身でご判断下さい(^^)※必要であれば開封し、不足品等ないか確認は可能です。

梱包はエアキャップ(気泡緩衝材)と

段ボールシート(またはリサイクル段ボール)にて発送いたします。

よろしくお願いいたします。

#初音ミク

#限定

#フィギュア

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

