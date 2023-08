人気が高い Cordoba Mini II Bass MH-E アコースティック・ベース アコースティックギター

Cordoba Mini II Bass MH-E

ミニアコースティック・ベース

2023年3月 新品購入しました。

宅録で2.3回 試しに使用した程度です。

もう少し大きいベースが私の使用用途に

合っているため

ほぼ新品のうちに出品します

とても弾きやすく

チューナーも便利でした

完全な新品でなく

美品だと思いますが、usedですので ご考慮の上NCNRにてご購入ください。

以下 メーカーサイトより

Mini II Bass はあなたの活動範囲と音域を広げる存在として開発されました。 発売以来好評のトラベルサイズギター「Mini II」をベースにしたMini II Bass はギターに比べやや大きく設計。スケールを580mm に変更したことで、標準のベースチューニングで演奏できます。ナイロンコアの弦を採用し、まるでフルサイズのベースのような豊かでしっかりとしたトーンを奏でます。プラグドでもコルドバオリジナルMB103 ピックアップは丸みのあるトーンでアコースティックな雰囲気を損ないません。

オールマホガニーのMini IIBass MH-E は、まろやかで、柔らかく、そしてバランスのよいサウンド。

Spec

トップ材:マホガニー

バック&サイド:マホガニー

バインディング:ABS

ブリッジ:複合材

ロゼッタ:アバロン

フィニッシュ:サテン

ネック材:マホガニー

フィンガーボード材:複合材

トラスロッド:シングルアクション

スケール:580mm

ナット幅:45mm

ナット:NuBone

フレット数:19フレット

ブレイシング:Fan

ボディ上部幅:222mm

ボディ下部幅:289mm

ボディ長さ:397mm

全長:873mm

ボディ上部厚み:75mm

ボディ下部厚み:79mm

糸巻き:Cordoba Satin Nickel with Black Buttons

ゴルペ板/ピックガード:なし

初期セットアップ弦:D'Addario EXPPBB190GS

Gig Bag付属

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

