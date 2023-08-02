お知らせ ログイン 会員登録 出品
【時間指定不可】 Air REM様専用　Nike Jordan "Bred" Low 1 スニーカー

商品の説明

Nike Air Jordan 1 Low "Bred"
adidas STAN SMITH LUX スタンスミス ラックス　26.0

NIKE KOBE AD ナイキコービーAD
ナイキ エアジョーダン1 ロー "ブレッド"
adidas yeezy boost 350 turtle dove

AJKO 1 LOW × UNION
サイズ：28.5cm
【タグ付未使用】リバデルチ　REVADERCHI 2008年復刻　26.0cm

エアフォース1 NIKE　BY YOU
状態：新品未使用
NIKE AIR JORDAN 3 RETRO "White Cement

アディダス アディマティック　コア ブラック/クリスタルホワイト/ガム
定価15400円
ヴァンズ オーセンティック DX アナハイム ファクトリー チェッカー 30cm

NIKE ナイキ W ダンク ロー　ネクストネイチャー ミント 27.5
atmos抽選応募にて当選しましたが、サイズ間違えた為、お安くしてお譲り致します。
ゴールデングース GOLDEN GOOSE SUPER STAR 42

Air Jordan 1 Retro High Gym Red☆エアジョーダン
送付時の梱包のまま、発送致します。
NIKE DUNK HIGH BY YOU ナイキ ダンクハイ バイユー
お値下げ希望の方は、コメント頂ければ対応しますので、お気軽にどうぞ！
新品 フィリップモデルパリ セレブ御用達スニーカー メンズ 白 黒 45

廃盤　90年代　美品　ジャックスター　タケオキクチ別注　7 1/2
宜しくお願いします。

AIRJORDAN1 MID SE フィアレス クロット

商品の情報

商品のサイズ28.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

NIKE DUNK LOW White/Black GS 25cm パンダダンク

Converse ChuckTaylor All Star70 ct70

NIKE ダンク　グレーフォグ

Rick owens vintage sneaks 'VANS' 42

【送料無料】26.5 センチ / ナイキ エア ズーム G.T. CUT 2
Nike Air Jordan 1 Low "Bred"ナイキ エアジョーダン1 ロー "ブレッド"サイズ：28.5cm状態：新品未使用定価15400円atmos抽選応募にて当選しましたが、サイズ間違えた為、お安くしてお譲り致します。送付時の梱包のまま、発送致します。お値下げ希望の方は、コメント頂ければ対応しますので、お気軽にどうぞ！宜しくお願いします。

商品の情報

商品のサイズ28.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

【時間指定不可】 Air REM様専用　Nike Jordan "Bred" Low 1 スニーカー

4分钟前

【時間指定不可】 Air REM様専用　Nike Jordan "Bred" Low 1 スニーカー

¥11,500 ¥9,775

(税込) 送料込み
6
16
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

218bbb8467

 431

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (16)

218bbb8467
【時間指定不可】 Air REM様専用　Nike Jordan "Bred" Low 1 スニーカー 【時間指定不可】 Air REM様専用　Nike Jordan "Bred" Low 1 スニーカー
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【時間指定不可】 Air REM様専用　Nike Jordan "Bred" Low 1 スニーカー
© www.inba.net, Inc.