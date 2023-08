最終値下げ 【デッドストック】60sリーバイス518ビッグEスタプレ パンツ ヴィンテージ ワークパンツ/カーゴパンツ

【Early Summer Sale 全品送料無料&現在価格から10%オフ】

mocoroumu様専用 for luxe M51 COVER PANTS



THE SHINZONE WIND OVER PANTS

期間限定で10%オフセールを開催しております。

和モダン モンペ 一点物



meltthelady low waist cargo pants

ご希望の方は「セール希望」とコメントください。

美品 Alexander wang カーキカーゴパンツ カーペンタージーンズ

現在価格より価格を変更させていただきます。

ラルフローレン カーゴパンツ 綿麻シルク 11号



TW 亘つぐみ Unisex Nylon Pants ブラックM

この機会に何卒よろしくお願いいたします。

アルページュストーリー ドライパラシュートパンツSサイズ ミント 新品



FIR MUM コットンワイドミニタリーパンツ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Deuxieme Classe ATTICK BY JOHNBULL パンツ



CREDONA ナイロンオーバーPT

【アイテム】1960‘s Levi’s 518 Staprest Pants

【デッドストック】60sリーバイス518ビッグEスタプレ パンツ ヴィンテージ

【カラー】Sage

値下げ!【新品】RALPH LAUREN カーゴパンツ

【素材】コットン50%、ポリエステル50%

【専用】DimMoire スタッズボンテージパンツ

【サイズ】29

RHC ロンハーマン Wide Military Pants カーキ S

【実寸】ウエスト約70cm、股上29cm、股下約84cm、裾幅18cm 【タブ】ビッグE

ミリタリー military ダウンパンツ

【状態】フラッシャー付きの新品未使用のデッドストックになります。トップボタンホール付近と股部分に目立たない程度のうっすらヨゴレや右ヒザに小さなヨゴレ(画像9枚目)がありますが全体的にとてもよい状態です。

mocoroumu様専用 for luxe M51 COVER PANTS



THE SHINZONE WIND OVER PANTS

Made in USA

和モダン モンペ 一点物

送料無料です。

meltthelady low waist cargo pants

こちらは女性や細身の男性にご着用いただけます。

美品 Alexander wang カーキカーゴパンツ カーペンタージーンズ



ラルフローレン カーゴパンツ 綿麻シルク 11号



TW 亘つぐみ Unisex Nylon Pants ブラックM

1960年代辺りのヴィンテージのリーバイスのスタプレパンツです。

アルページュストーリー ドライパラシュートパンツSサイズ ミント 新品



FIR MUM コットンワイドミニタリーパンツ

きれいな細身のテーパードシルエットが特徴のスタプレパンツはいろいろなブランドがモチーフにしています。

Deuxieme Classe ATTICK BY JOHNBULL パンツ



CREDONA ナイロンオーバーPT

ビッグE黒タブ、42TALONジッパー、品番は518、素材はポリ×コットンのツイル生地で素晴らしいディティールが満載でとてもよい雰囲気です。

【デッドストック】60sリーバイス518ビッグEスタプレ パンツ ヴィンテージ



値下げ!【新品】RALPH LAUREN カーゴパンツ

セージカラーは60年代や70年代の定番カラーで、リーバイスだけでなくLeeやWranglerなどでもワークパンツでは必ずあるカラーでした。グリーンがかったグレーでとてもきれいな色合いです。

【専用】DimMoire スタッズボンテージパンツ



RHC ロンハーマン Wide Military Pants カーキ S

ご質問などございましたらお気軽にコメントください。

ミリタリー military ダウンパンツ

コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。

mocoroumu様専用 for luxe M51 COVER PANTS



THE SHINZONE WIND OVER PANTS

他にもリーバイス501のビッグEや701や米軍のデッドストックアイテムなど多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

【Early Summer Sale 全品送料無料&現在価格から10%オフ】期間限定で10%オフセールを開催しております。ご希望の方は「セール希望」とコメントください。現在価格より価格を変更させていただきます。この機会に何卒よろしくお願いいたします。••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••【アイテム】1960‘s Levi’s 518 Staprest Pants【カラー】Sage【素材】コットン50%、ポリエステル50%【サイズ】29【実寸】ウエスト約70cm、股上29cm、股下約84cm、裾幅18cm 【タブ】ビッグE【状態】フラッシャー付きの新品未使用のデッドストックになります。トップボタンホール付近と股部分に目立たない程度のうっすらヨゴレや右ヒザに小さなヨゴレ(画像9枚目)がありますが全体的にとてもよい状態です。Made in USA 送料無料です。こちらは女性や細身の男性にご着用いただけます。1960年代辺りのヴィンテージのリーバイスのスタプレパンツです。きれいな細身のテーパードシルエットが特徴のスタプレパンツはいろいろなブランドがモチーフにしています。ビッグE黒タブ、42TALONジッパー、品番は518、素材はポリ×コットンのツイル生地で素晴らしいディティールが満載でとてもよい雰囲気です。セージカラーは60年代や70年代の定番カラーで、リーバイスだけでなくLeeやWranglerなどでもワークパンツでは必ずあるカラーでした。グリーンがかったグレーでとてもきれいな色合いです。ご質問などございましたらお気軽にコメントください。コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。他にもリーバイス501のビッグEや701や米軍のデッドストックアイテムなど多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

和モダン モンペ 一点物meltthelady low waist cargo pants美品 Alexander wang カーキカーゴパンツ カーペンタージーンズラルフローレン カーゴパンツ 綿麻シルク 11号TW 亘つぐみ Unisex Nylon Pants ブラックMアルページュストーリー ドライパラシュートパンツSサイズ ミント 新品FIR MUM コットンワイドミニタリーパンツDeuxieme Classe ATTICK BY JOHNBULL パンツCREDONA ナイロンオーバーPT【デッドストック】60sリーバイス518ビッグEスタプレ パンツ ヴィンテージ