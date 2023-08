#見るだけで楽しいレディース厳選商品一覧はこちら

◆フォロー割・リピート割(5%)

◆おまとめ割(最大10%)

2商品以上購入で5%のお値下げ

フォロー割やリピート割と合わせて最大10%お値下げ

(セット割対象商品はおまとめ割対象外です)

◆発送期間

24時間以内に発送

(万が一遅れる場合はご連絡します。)

◆発送方法

ゆうゆうメルカリ便

雨に濡れないようにビニール袋に入れて発送します。

◆状態

目立ったダメージは無く、状態は綺麗なので中古品であることを許容できる方にはお買い得です。

◆ブランド

ダイアン フォン ファステンバーグ DIANE VON FURSTENBERG

◆サイズ(実測値)

肩幅38cm

袖丈43cm

身幅41cm

着丈67cm

総丈85cm

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

◆色

黒 ブラック

赤 レッド

青 ブルー

緑 グリーン

◆素材

シルク100%

◆特徴

鳥と花の総柄のひざ丈ワンピースです。

◆ブランドコンセプト

個性の素晴らしさを理解する女性のための永遠のスタイル。女性らしさと自立心あふれるDVFウーマンをより美しく見せるブランド

◆素材詳細

シルクは、上品な光沢となめらかな肌触り、吸湿性も高く、静電気を起こしにくい素材です。

◆デザイン

カジュアルでも着用できる総柄のワンピースです。

◆サイズ感

S~Mサイズとして着用頂けます。

◆コーディネート

ボトムスはデニムやブラック、カーキの様な寒色系から、赤、ピンク、ベージュなどの暖色系まで合わせることが出来ます。また、レギンスやトレンカとも相性が良いアイテムとなっています。

◆その他

古物市場、リサイクルショップなどで真贋調査済みの商品です。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダイアンフォンファステンバーグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

