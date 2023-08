ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。ヨウジヤマモト の Y'S × MACKINTOSH のミリタリーウールギャバライナー付コートになります。【トップス】着丈:87.5肩幅:44袖丈:57.5身幅:55.5色黒素 材: ※単位%表地:綿 100% ライナー:毛 100% 裏地:キュプラ 100%状態80年代、90年代の頃のコラボの物で状態は劣化しております。中のポケット部分が多少剥がれ落ちていますが問題なくご使用可能。それ以外は何も無くこれからもお使い頂けます。90年代の頃のY'Sのコラボで希少なコートで外はミリタリー、中はライナーのウールギャバ取り外しも可能ですので見え方が様々で楽しめます。この機会に是非。※私物の物の素人採寸記載となりますのでご了承ください。私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。古着という事をご理解の上ご購入お願いします。何かあればご質問下さい他にも多数のブランドアイテムなどを出品しておりますので宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いですヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソンを主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。ヨウジヤマモトコムデギャルソンイッセイミヤケKENZOy'sformenY-3hazamaワイスリーワイズフォーメンマルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

