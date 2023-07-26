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2023年新作
via SANGACIOスニーカー
NEW BALANCE
adidas DUBLIN ダブリン 新品未使用 24.0cm 海外限定
U9060
【新品23cm】NIKE W エアフォース１シャドウ トリプルホワイト 厚底
CONVERSE ALLSTAR 100 TREKWAVE MN HI 白
サイズ 23.5cm
新品未使用 ナイキ エアリフト23 ホワイト白
カラー ホワイト
ルブタン クリスチャンルブタン 新作 スニーカー 靴 ピンク
ステラマッカートニー 厚底 スニーカー 37
新品未使用、箱付き
新品 CONVERSE RUN STAR LEGACY オレンジ 23.5cm
正規店購入品です
NIKE DUNK low 24.5 ダンク
［極美品］LOUIS VUITTON アークライトライン スニーカー モノグラム
にゅ〜ずcom『Brandalised』バンクシー
商品説明(サイトより)
Louis Vuiiton スニーカー レザー ホワイト 22.5cm
ニューバランスを代表する90年代と2000年代のヘリテージモデル「990」と「860」を掛け合わせ、モダンなテイストで洗練されたスタイルに再構築した「90/60」がスエード/メッシュ素材で季節に映える定番色で登場。
コンバース トレックウェーブ ハイ 24.5
トレンド要素を取り入れながらスポーツエッセンスとモダンアレンジを加えた唯一無二の存在として提案します。
adidas アディダス スタンスミス ライトブラウン
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
商品の状態
未使用に近い
RUKIさま 専用
【新品23cm】ナイキ エア フォース 1 '07
【良品】Camperカンペール スニーカー39(25) レザーカジュアル ピンク
アディダス サンバ リーコン LT ホワイトガム adidas samba
☆希少【新品未使用】ニューバランス MT580RTB 24.5cm BROWN
2023年新作NEW BALANCE U9060サイズ 23.5cmカラー ホワイト新品未使用、箱付き正規店購入品です商品説明(サイトより)ニューバランスを代表する90年代と2000年代のヘリテージモデル「990」と「860」を掛け合わせ、モダンなテイストで洗練されたスタイルに再構築した「90/60」がスエード/メッシュ素材で季節に映える定番色で登場。トレンド要素を取り入れながらスポーツエッセンスとモダンアレンジを加えた唯一無二の存在として提案します。
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
商品の状態
未使用に近い
【2022 新作】 新品 ニューバランス スニーカー U9060ECA 23.5cm-*/dwemk スニーカー
375
34分钟前
【2022 新作】 新品 ニューバランス スニーカー U9060ECA 23.5cm-*/dwemk スニーカー
¥
21,500
¥
12,040
(税込) 送料込み
2
2
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スニーカー
新品 ニューバランス スニーカー U9060ECA 23.5cm-*/dwemk
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
c77fa6ea3
1517
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (2)
【2022 新作】 新品 ニューバランス スニーカー U9060ECA 23.5cm-*/dwemk スニーカー
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【2022 新作】 新品 ニューバランス スニーカー U9060ECA 23.5cm-*/dwemk スニーカー
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