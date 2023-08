日本ではあまり取り扱いのないBODEです。

こちらのパンツを出品します。

オフホワイト地にパープルのストライプが

唯一無二の存在感を醸し出します。

エミリー・アダムス・ボーディ

(Emily Adams Bode)が

手掛けるNY発の若手ブランド

「ボーディ(BODE)」。

ヴィンテージ素材を活用したコレクションで知られ、2020 インターナショナル・ウールマーク・プライズで

カール・ラガーフェルド・アワードを

受賞するなど注目を集めている。

ヴィンテージファブリックを取り入れつつ、

味のある手仕事を随時に取り入れ、

独特の世界観を構築。セレブリティや

富裕層を中心にファンを形成している。

こちらで求めましたが、サイズアウトしたため

かなり気に入ってましたが出品することにしました。

ヴィンテージのクロスを使っていますので、

いわゆる古着ではありませんが、

日本ブランドや国産品の完璧な縫製をお求めの方は

ご購入をお控えください。

お探しだった方はこの機会に是非。

念のためプロフィールをお読みください。

ウエスト 79

股下 66

ワタリ 30

裾幅 20

股上 28

カラー···オフホワイト地にパープルのストライプ

柄・デザイン···ストライプ

素材···コットン

シルエット···テーパード

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

