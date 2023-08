【完全限定生産】

NieR:Automata/NieR Gestalt & Replicant Vinyl Box

ニーアオートマタ/ニーアレプリカント

サウンドトラック アナログレコード

即購入可

値下げ不可

※7/4までの出品となります。

未開封で保管していました。

外箱ボックスにヤケがある箇所がありますので、やや傷や汚れありにしています。

画像をご確認いただき、自宅保管にご理解いただける方のみご購入をお願いします。

ご質問や画像の追加要望等ございましたら、お気軽にどうぞ。

↓以下公式サイトより

『NieR:Automata Original Soundtrack Vinyl』と『NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack Vinyl』の2つのLPをBOXに収納したセット販売商品となります。

作曲家・岡部啓一氏選曲による珠玉の楽曲35曲を収録

LPジャケットとボックスには、『東京喰種トーキョーグール』でおなじみの石田スイ氏描き下ろしイラストを使用しています。

【収録楽曲】

●『NieR:Automata Original Soundtrack Vinyl』

<Side A>

遺サレタ場所/斜光

生マレ出ヅル意思

異形ノ末路

曖昧ナ希望/氷雨

<Side B>

遊園施設

美シキ歌

パスカル

追悼

<Side C>

穏ヤカナ眠リ

顕現シタ異物

終ワリノ音

<Side D>

複製サレタ街

依存スル弱者

双極ノ悪夢

Weight of the World/English Version

●『NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack Vinyl』

<Side A>

夏ノ雪

光ノ風吹ク丘

イニシエノウタ/デボル

掟ニ囚ワレシ神

喪失/Ver. ピアノ

<Side B>

オバアチャン

青イ鳥

愚カシイ機械

カイネ/救済

深紅ノ敵

ヨナ/Ver. 弦その1

<Side C>

全テヲ破壊スル黒キ巨人

心閉ザセシ鉄棺

エミール/業苦

流砂ノ神殿

イニシエノウタ/運命

<Side D>

魔王ノ城/咆吼

エミール/犠牲

魔王

Ashes of Dreams / English Version

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

