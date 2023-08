話題の人気 激レア チャンピオン ランタグ リンガー Tシャツ　RED SKINS 60 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

チャンピオンランナーズダグ、リンガーTシャツです。

RED SKINSのものでかなりレアでカッコいいです。

サイズはLです。

肩幅41.5cm身幅47cm着丈63cmです。

素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。

状態としてはダメージもなく生地もしっかりしています。

うっすらと色写りは見られますが古着に慣れている方には問題無いと思います。

画像にてご確認お願い致します。

ランタグ50’s 〜60’sのものになります。

この年代でここまで状態が良くLサイズのものはなかなか出てこない物だと思います。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

