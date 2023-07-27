売れ筋介護用品も！ 【トップ】電動ドリル用アルファソケットセット　EDX-824AS 工具/メンテナンス

新品、未使用品！

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・ソケット部の奥行き寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。

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・盗難防止用の鍵や、目印用のストラップなどが取り付け可能です。

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・パワーの強い電動工具機種（14.4V・18V）に対応。

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・狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適。

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新品、未使用品！※お値引き不可●セット内容：EDX-8、10、12、13、14、17、19、21、22、24・建築・土木工事・足場の組み立て・足場の解体作業に適しています軸折れに強いです。・エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。・ソケット部の奥行き寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。・ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。・盗難防止用の鍵や、目印用のストラップなどが取り付け可能です。・パワーの強い電動工具機種（14.4V・18V）に対応。・狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適。・各種産業用ボルト・ナットの着脱に。その他ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。#トップ#トップ工業#TOP#ソケット#αソケット#アルファソケット#足場#解体#電動工具#工具#道具

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