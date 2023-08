Ferragamo

値下げ!新品未使用❗️ボッテガヴェネタ カセット ショルダーバッグ ウィステリア

フェラガモ

☆全国送料無料★ COACH コーチ F14872 ショルダーバッグ

ヴァラリボン

エルメス ジョッキー シェーブル ショルダーポシェット ボルドー

チェーンバッグ

MARC JACOBS マークジェイコブズ バッグ ショルダーバッグ

ショルダーバッグ

ロエベ ハンモック 【ミディアム】新品・未使用

チェーンウォレット

SaintLaurent サンローランパリ モノグラム チェーン ウォレット

長財布

♡超極美品♡MCM チェーンショルダー 長財布 パドロック 黒 ヴィセトス 総柄

カラー···ブルー

FREDY ショルダーバック 斜め掛けOK

種類···パーティーバッグ/結婚式

THE MARC JACOBS 財布

素材···その他レザー(本革)

COACH NEWYORK ショルダーバック 花柄 白 コーチ ニューヨーク

☆2度のみ使用

【新品・レア❤︎】マークジェイコブス パンク パッチワーク スモール ノマド

☆購入時のレシートあり、箱あり、袋なし

ステラ ファラベラ



【AULENTTI/オウレンティ】レザーハンドバッグ 黒

香港の街中の路面店で2015年に購入した、

希少✨ ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ プリズム ネイビー オーブ

サルヴァトーレ•フェラガモのショルダーバッグです。

LOUIS VITON ノエ

長財布にチェーンがついているようなイメージで、

Gucci グッチ ソーホー レザー スモール ディスコ ショルダーバッグ

チェーンは取り外しが可能です。

ロエベ⭐︎フラメンコクラッチミニ

パーティーなど華やかな場にオススメです。

はひふへほ様専用‼️エルメス エールラインショルダーバッグ サコッシュ ジャカード



Vivienne Westwoodヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ

☆★一目惚れして購入しましたが、結局はなかなか使う機会がなく、もったいないため出品します。素人の自宅保管品ですので、完璧を求める方はご注意ください。

ライオネル親方様専用 ミニスピーディー 別売りストラップつき

梱包はused資材やリサイクル資材を使用します。

COACH ☆

ゆうゆうメルカリ便(匿名配送•保証あり)で発送します。

GUCCI インターロッキングGチェーン2WAYバッグ GUCCI正規店購入品

これらの点を必ずご了承の上でのご購入をお願いします☆★

PRADA 本革 サフィアーノトートバッグ



新品同様✨トリーバーチ エンブロイダリー 巾着 バケットバッグ モノグラム

他にもFerragamoのポシェットやネイビーの折り財布、Tory Burchの折り財布やピアス、Cartierやルイヴィトンのレターセット、Harry Winstonのエコバッグ、see by Chloe のワンピースなど出品しています。

GUCCI two way革バック

他の商品と一緒にご購入いただける場合は、

モノグラムミニ ショルダー

本品は82,000円にお値下げさせていただきます^_^

商品の情報 ブランド フェラガモ 商品の状態 未使用に近い

Ferragamoフェラガモヴァラリボンチェーンバッグショルダーバッグチェーンウォレット長財布カラー···ブルー種類···パーティーバッグ/結婚式素材···その他レザー(本革)☆2度のみ使用☆購入時のレシートあり、箱あり、袋なし香港の街中の路面店で2015年に購入した、サルヴァトーレ•フェラガモのショルダーバッグです。長財布にチェーンがついているようなイメージで、チェーンは取り外しが可能です。パーティーなど華やかな場にオススメです。☆★一目惚れして購入しましたが、結局はなかなか使う機会がなく、もったいないため出品します。素人の自宅保管品ですので、完璧を求める方はご注意ください。梱包はused資材やリサイクル資材を使用します。ゆうゆうメルカリ便(匿名配送•保証あり)で発送します。これらの点を必ずご了承の上でのご購入をお願いします☆★他にもFerragamoのポシェットやネイビーの折り財布、Tory Burchの折り財布やピアス、Cartierやルイヴィトンのレターセット、Harry Winstonのエコバッグ、see by Chloe のワンピースなど出品しています。他の商品と一緒にご購入いただける場合は、本品は82,000円にお値下げさせていただきます^_^

商品の情報 ブランド フェラガモ 商品の状態 未使用に近い

【正規品】クリスチャンディオール ハニカム柄 ロゴ ショルダーバッグ レディースフェンディ ピーカブー レギュラー ナッパ キャメル ブルーモラビト ハンドバッグ ブラウンmorabito モラビト ハンドバッグ クロコ ハナ様専用セツコサジテール マイクロシティ(ネイビードット)激レア限定品 イルビゾンテ キャンディー限定品極美品♡ヴィヴィアンウエストウッド オーブ ドローストリング ショルダーバッグThink Bee!マーガレット2 2ウェイショルダーバッグDeuxiemeClasse✨オウレンティ✨バンブートートバッグ極美品✨ミラショーン バッグ ショルダー チェーン 2way フォーマル 黒