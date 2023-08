人気を誇る anplegantのツイードパンツ ブラックSサイズ その他

anplegantのツイードパンツです。

anplegantのツイードパンツです。色はブラックサイズはSです。全てsold outになっている貴重な商品です♡新品未使用品です。よろしくお願いします。以下サイトより。人気の美脚パンツがツイード素材で今年らしく登場!ジャケット、ブラウスにも。どんなトップスにも合わせやすい定番のテーパードパンツ。ラインにこだわったパンツは、シンプルなトップスを合わせるだけでもスタイルアップして、こなれ感のあるスタイリングに纏まります。何本もの糸で織りあげられたツイード生地は、高級感がありオシャレ度をグッとアップしてくれます。スリム過ぎない太さ、ウエストインした時に美脚にみせてくれるやや深めの股上、様々な靴に合う丈、サラッとした生地感で裏地付きで履き心地も抜群。シワになりにくく、見た目よりもライトウエイトも嬉しいポイント。ウエストゴムでストレスフリー◎センタープレスが入ることにより縦長効果が期待でき、夕ックがあるので腰回りのゆとりができ動きやすく計算されたシルエット。オンオフ問わず通勤やセレモニー、公園遊びなど色んなシーンでご着用頂けます。【素材】表地裏地ポリエステル100%ポリエステル100%【生産国】日本【お洗濯方法】手洗い可能・タンブラー乾燥はお避け下さい。※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。【サイズ】Sサイズ ウエスト60cm ヒップ95cm 股上26cm 股下59cm 裾幅16cm 膝幅20cm 渡口幅29.5cm

