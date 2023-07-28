高い品質 日本貨幣史一覧 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

日本貨幣史一日本貨幣史の歴史がこの額に集結しています。

地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 4点セットです。

額のサイズ:W830xD30×H535mm

準最高鑑定 2010 スイス 50フラン 大型銀貨 NGC 現代射撃祭 アーラウ

○江戸時代までの古銭 17枚

エカチェリーナ2世 貿易銀 1748年

天保通宝 寛永通宝 文久永宝 永楽通宝

五角 甘粛省造 中華民国十七年

安政一分銀 嘉永一朱銀

くまモンデビュー10周年記念 公式記念カラー金貨 発行限定2020点



p_pass様専地方自治法施行60周年記念千円銀貨幣 プルーフ貨幣セット 57枚

○明治から戦前 銀貨3枚

2006年発行 パンダ銀貨 10元 1オンス

壱円銀貨 旭日50銭銀貨 小型50銭銀貨

韓国 紙幣 旧紙幣 ウォン札まとめ



バチカン市国 1998年 教皇パウロ２世 10000リラ 銀貨 ２枚

○明治から戦前 他硬貨23枚

1847 ゴシッククラウン銀貨 アンデシモ ヴィクトリア エリザベス 英国…N

2銭銅貨 龍1銭銅貨 半銭銅貨

古銭 コイン 新十圓金貨 明治四十年 菊の花家紋 極美品

○記念硬貨10枚

中国 青島5分 1909年

天皇在位60年1万円銀貨

新幹線鉄道開業50周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット

東京オリンピック

鉄道開業150年記念プルーフ銀貨セット 未開封新品

全部で220枚あります。

47都道府県千円銀貨幣プルーフ貨幣セット 魅了的なおまけ付き



【レア 美品】アメリカ イーグル銀貨 2000年1oz 記念貨幣 純金仕上

画像参照お願いいたします。

ウィグル 貿易銀 1949年 美品



古銭、紙幣、日本武尊札、本物

画像撮影が光線反射の加減で少し不鮮明ですが、実際に見た目は透けて透明に見えてますのでご安心ください。

古銭、紙幣、お札、透かし大黒５円、本物、綺麗



1989年中国パンダ10元コイン



明治17年 一園銀貨

すり替え防止、偽造防止の為、ご理解の上購入お願いします。

【ちいさなき様専用】2022年 壮大なアルガリ ＆ 2021年 神秘的な狼



天皇陛下御在位60周年・壱万円 記念銀貨 昭和61年

分類···古銭

ラグビーワールドカップ2019 日本大会記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット

タイプ···その他

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

日本貨幣史一日本貨幣史の歴史がこの額に集結しています。額のサイズ:W830xD30×H535mm○江戸時代までの古銭 17枚天保通宝 寛永通宝 文久永宝 永楽通宝 安政一分銀 嘉永一朱銀○明治から戦前 銀貨3枚壱円銀貨 旭日50銭銀貨 小型50銭銀貨○明治から戦前 他硬貨23枚2銭銅貨 龍1銭銅貨 半銭銅貨○記念硬貨10枚天皇在位60年1万円銀貨東京オリンピック全部で220枚あります。画像参照お願いいたします。画像撮影が光線反射の加減で少し不鮮明ですが、実際に見た目は透けて透明に見えてますのでご安心ください。すり替え防止、偽造防止の為、ご理解の上購入お願いします。分類···古銭タイプ···その他

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

2012 ヤングエリザベス ダイヤモンドジュビリー£5銀貨 NGC PF70 ①国会開設百年記念・裁判所制度100周年記念 プルーフ硬貨（２枚セット）第三套人民幣 中国 紙幣 本物モントリオールオリンピック