リーボック公式サイトで、2021年3月に購入。

新品未使用、未試着

箱、タグ付き

定価:35,200円

個人情報塗りつぶしインボイスコピーお渡しできます。

リーボックから1985年に初登場したアイコンシューズ「CLUB C(クラブC)」をベースとした新型コラボモデル『PROJECT 0 Club C TL』では、レザー素材のアッパー随所にメゾン マルジェラのハウステクニックでもある「Trompe L’oeil(トロンプ・ルイユ)」=騙し絵・目の錯覚をコンセプトとしたデザインを落とし込み、エッジ部分の塗りつぶしや縁取った3Dディテールがシューズを立体的な装いに彩る。

シュータンにはマルジェラのユニセックスシューズコレクションの証である「22」を示したカレンダータグとリーボックのベクターロゴが配され、ヒールには「Reebok」ロゴと共にマルジェラの代表的ステッチが刺繍された。

カラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

