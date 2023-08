MARBLES×SCARFACE スウェットパーカーになります(^▽^)/

嬉しいタグ付きのオフィシャル新品アイテムです!

大量のコ力インを前に虚ろな表情を浮かべるトニーモンタナの印象的なワンシーンが胸にプリントされいます☆

背中の大きなTONY MONTANAのロゴマークがカッコイイです(^▽^)/

定価19,800円

Lサイズ

着丈72cm

身幅60cm

こちら新品タグ付きの未使用品になります☆

定価よりもお求めやすい価格になってるのでこの機会にどうぞ!

嬉しい送料込みです(^▽^)/

映画

SCARFACE

スカーフェイス

tonymontana

トニーモンタナ

ドラッグ

ムービー

木村拓哉

キムタク

カラー...グレー

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...プルオーバー

素材...裏起毛

ポケット...あり

季節感...秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マーブルズ 商品の状態 新品、未使用

