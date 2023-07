・PT01ピーティーゼロウーノ

WYM LIDNM / ウィム バイ リドム スラックス

・COVA FIT コヴァフィット

Levi's 517 スタプレ フェイクデニム made in USA

・1プリーツ入り

22SS サノバチーズ ワイルド ワイドパンツ M オリーブ

・テクノウォッシャブルウール

HATRA 23SS Hourglass Gaiters ゲイター 試着のみ



helmut lang archive 95fw slacks pants



【希少】30s 40s ユーロヴィンテージ パンツスラックス W 78

「COVA FIT」

マルジェラ ドローストリングパンツ



即日発送!Rick Owens 20FW Bela Long

見え方は、SUPER SLIM FITにタックを入れたフォルムですが、実は、ちょっとした細工がしてあります。運動されている方に多い脹脛(ふくらはぎ)の筋肉。タイトに穿きたいけど、なんとなく気になる箇所です。そこで、腰周りと裾幅はSUPER SLIM FITにして、膝上から脹脛にかけて、余裕を持たせたEVO FITを採用。そして、この我儘なリクエストをしたのがPT Japanエージェントの小林社長。ということで、このモデルの名は「COVA FIT」と名付けられています。

Dries Van Noten チノパンツ スラックス ブラック SIZE48



MBハイエンド尾州ウールハイウエストワイドスラックス モカ Mサイズ



ストレート XS ホワイト エメラルド ベージュ グリーン ステュディオス 5

サイズ・・46

Kolor テーパードパンツ



niceness ナイスネス 2020年 サイズM

素材・・・ポリエステル54% ウール44% ポリウレタン2%

PT01 スーパー100’Sスラックス46



試着程度 SUBLATIONS バーニーズ限定 pants

“テクノウォッシャブルウール”は、ストレッチが効いたバツグンの穿き心地に、トロピカルウールのドライなタッチが蒸れる日本の風土にはピッタリです。

50s スラックス



ダイヤジャガードサイドラインタイトストレートパンツ

使用されているポリエステルとウールの混紡素材は柔らかでシワになりにくく、立ったり座ったりを繰り返すビジネスシーンにおいて必須となる機能性。

【美品】PT01 スラックス ネイビー 50



THERMAL EASY PANTS/ BLACK/Freeサイズ

そして何よりも自宅で洗濯でき、アイロンをかける事でシワもスムーズに伸びます。

ウールスラックス ストライプ ヴィンテージ



markaware スラックス ORGANIC WOOL TROPICAL

カラー・・ダークグレー

50s 60s フレンチヴィンテージ ファーマーズウールスラックス



old fendi スラックス

着用シーズン・・春・夏

Needls ニードルズ トラックパンツ ジーンズファクトリー別注



70s80s USA製 ヴィンテージ リーバイス パナテラ スラックス パンツ

→サラッとした肌触りのポリエステルウールです。

JQ M アーガイル ベージュ 総柄



ニール バレット-Neil Barrett-コーデュロイストレートパンツ

⭐️サイズスペック詳細⭐️

グラフペーパー SCALE OFF WOOL CHEF PANTS



80s TALONZIP スタプレ ポリエステル w30 vintage フレア

ワンプリーツ入りモデルです。

ベッドフォード ラップパンツ



【極美品】DRIES VAN NOTEN チェックイージージョガーパンツ

・ウエスト 81㎝

ナロー XS ブラック フリークスストア needles

・股下 75㎝

Lemaire ベルテッドワイドパンツ22ss

・裾幅 18.5㎝

sunsea 21awストレートパンツ

・わたり幅 30㎝

UNIQLO 感動パンツ 4本セット W76 L76

・股上 24㎝

jil sander スラックス

・総丈 97.5㎝

新品未使用 needles トラックパンツ 総柄 ペイズリー柄 ブラック

・ダブル仕上げ・折り返し幅4㎝ (裏側余り生地4㎝)

トムブラウン 2022秋冬 ウールトラックパンツ



GUCCI GGジャガード トラックパンツ

⭐️メルカリガイドラインを遵守します。

8542 美品‼︎ PT01 ピーティーゼロウーノ ピーティー パンツ スラックス



Kolor カラー 20SS T/C ウェザー パッカリングパンツ

大変恐れ入りますが、コメントのやりとり最中でも、購入して頂いた方を優先させて頂きます。

セール!新作!Tomorrowlandの高級スラックス



NEAT ホップサック ワイド スラックス

⭐️専用ページなどの設定、お取り置きなど、恐れ入りますがお控えくださいませ。

PT TORINO(ピーティートリノ)Active パンツ EPSILON



【美品】ワコマリアWACKO MARIA センタープレスパンツ スラックス L

⭐️あくまでも、中古商品ですので、ご理解頂けると幸いです。

未使用品 PT01 サイズ50 秋冬



エヌハリウッド N.HOOLYWOOD easypants40新品 28600円

それでは、何卒、宜しくお願い致します。。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピーティーゼロウーノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・PT01ピーティーゼロウーノ・COVA FIT コヴァフィット・1プリーツ入り・テクノウォッシャブルウール「COVA FIT」見え方は、SUPER SLIM FITにタックを入れたフォルムですが、実は、ちょっとした細工がしてあります。運動されている方に多い脹脛(ふくらはぎ)の筋肉。タイトに穿きたいけど、なんとなく気になる箇所です。そこで、腰周りと裾幅はSUPER SLIM FITにして、膝上から脹脛にかけて、余裕を持たせたEVO FITを採用。そして、この我儘なリクエストをしたのがPT Japanエージェントの小林社長。ということで、このモデルの名は「COVA FIT」と名付けられています。サイズ・・46素材・・・ポリエステル54% ウール44% ポリウレタン2%“テクノウォッシャブルウール”は、ストレッチが効いたバツグンの穿き心地に、トロピカルウールのドライなタッチが蒸れる日本の風土にはピッタリです。使用されているポリエステルとウールの混紡素材は柔らかでシワになりにくく、立ったり座ったりを繰り返すビジネスシーンにおいて必須となる機能性。そして何よりも自宅で洗濯でき、アイロンをかける事でシワもスムーズに伸びます。カラー・・ダークグレー着用シーズン・・春・夏→サラッとした肌触りのポリエステルウールです。⭐️サイズスペック詳細⭐️ワンプリーツ入りモデルです。・ウエスト 81㎝・股下 75㎝・裾幅 18.5㎝・わたり幅 30㎝・股上 24㎝・総丈 97.5㎝・ダブル仕上げ・折り返し幅4㎝ (裏側余り生地4㎝)⭐️メルカリガイドラインを遵守します。 大変恐れ入りますが、コメントのやりとり最中でも、購入して頂いた方を優先させて頂きます。⭐️専用ページなどの設定、お取り置きなど、恐れ入りますがお控えくださいませ。⭐️あくまでも、中古商品ですので、ご理解頂けると幸いです。それでは、何卒、宜しくお願い致します。。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピーティーゼロウーノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ニードルス 定番 スラックス ブラウンGUCCI ブラックスキニーパンツTEATORA Device Cruiser F/L - Packableacne studios 20ss テクニカルサイドジップパンツ貴重 40s ユーロ ヴィンテージ 針刺し バックルバック ドレスパンツ W78RANDY メッシュ パンツ スラックス (早い者勝ち) sullenフィッチェ ficce スラックス Lサイズ オフホワイト黒 アクションスラックス ブラック リーバイスEGRETIQUE イグレディーク HAKURO XS 1LDK