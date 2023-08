shirocon origami シロコン オリガミ

ペプラム ブラウス

yori ヨリ

出品悩んでいるのでお早めに✨

定価 44000円

カラーホワイト

サイズ36

1回着用

折り紙のように一枚の生地を折りたたむ事で立体的なお袖に仕上げたブラウス。

胸下切り替え部分の360度ポワっとしたふくらみのあるなシルエットが印象的。上品な光沢感とシルエットをKEEPしてくれるハリのあるダブルクロスサテン素材を使用しています。顔回りはすっきりとしたノーカラー、裾に向かってボリュームある女性らしいフォルム、ヒップをカバーしてくれる着丈で合わせるボトムスを問わず幅広いスタイリングをお楽しみいただけます。肩から流れるようなすっきりとした変形スリーブは手首を華奢に見せてくれる9分丈設定と袖口グログランのリボンがポイントです。

着丈 66.5cm

身幅 46.5cm

肩幅 36cm

袖丈 53cm

袖口幅 14cm

ウエスト巾 42.5cm

【material】

伸縮性:あり

光沢感:あり

透け感:なし

生地の厚さ:やや厚地

裏地:あり

【quality】

表地:ポリエステル79%

綿21%

身頃裏:綿70%

ポリエステル24%

ポリウレタン6%

裾裏/袖リボン:ポリエステル100%

ユーズド品低価格出品ですのでご理解よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

