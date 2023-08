即購入可能!

コールマン apple fun 様専用

土日の発送はお休みしています。

金曜日に購入された場合、郵便局の受付の都合上、時間帯によっては月曜日の発送になります。

専用ページ、取り置き、匿名配送は対応しておりません。

自宅保管品になりますので、僅かな汚れ、傷等が気になる方は購入をご遠慮くださいますよう、お願いいたします。

-----------------------

【商品情報】

・商品名:コールマン ランタン 290

・モデル:290

・タンク製造年月:96年6月

・購入時期:不明

【商品状態】

点火確認しました。

使用に伴う多少の汚れ、スレ、傷、サビあります。

内部マントルが劣化でちぎれています。

ケース、多少の汚れがあります。

画像でご判断ください。

素人保管であることをご理解ください。

Coleman

アウトドア

キャンプ

ガソリンランタン

コールマン ガソリンランタン

パワーハウス

2マントル

ツーマントル

-----------------------

2023年 6月01日

11/4b

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 傷や汚れあり

