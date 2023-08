【 商品詳細 】

DUVETICA ダウンジャケット アウター

濃いめのデニム地に肘当てと背中がブラック切り替えで

デニム系は珍しい品です。

サイズ3 Lぐらいです。

肩幅45、身幅57、着丈70になります。

参考:170cm~185cmの身長であれば着られると思います。

【 発送 】

ヤマト運輸・クロネコヤマトです。

・運送会社のご指定不可

ヤマト運輸(普通便)にて発送いたします。

※商品によっては他の郵送方法でも承ります。

ただし、他郵送方法で困難と判断した際は、上記のように普通便にて対応いたします。梱包はコンパクトにして送ります。

・送料は商品代金とは別々です。

・商品の重量・サイズによって金額が変わってきますので御了承下さい。

※就業中の為、発送は土、日、祝の対応となります。

★ ご注意 ★

・お取引に必要不可欠な内容の記載がございますので上記内容をご覧になりご納得頂いた場合のみ入札願います。

・あくまでUSED品となりますので、不利益が生じましても一切の責任は負えません。ご理解の上、取引を行ってください。

・ショップと勘違いされて入札し、対応に不満を持つ方が少なからずいらっしゃいますので必ず事前確認願います。

・お値下げの交渉は基本受け付けていません。常識のある範囲で

ご質問をお願いいたします。失礼な回答にはお答えいたしません。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

