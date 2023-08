【商品詳細】

◉ブランド CELINE

◉カラー インディゴ

◉サイズ 25

ウエスト 約32cm

股上 約32cm

股下 約42cm

渡り 約32cm

裾幅 約35cm

※平置き採寸です。多少の誤差はご容赦ください。

◉説明

目立つ汚れやダメージ等無くとても綺麗な状態です。

都内ブランドショップにて購入。

トリオンフのチェーンパーツをあしらったデニム生地のキュロットスカート。センタークリースを施したデザインは、カジュアルでありながら上品な雰囲気を添えています。クラッシュとブリーチ、アタリなど絶妙なニュアンスの加工がこなれ感を醸し出し、スニーカーとあわせてカジュアルスタイル、ジャケットにハイヒールを履いたモード感たっぷりな着こなしもオススメ。

◉安心の匿名配送◉

即購入可能

よろしくお願致します。

↓アパレルitem出品中↓

#Yuapparel

カラー···ブルー

丈···クロップド

シルエット···ワイド

デニム加工···ウォッシュド

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

