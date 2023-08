(商品名)

(商品説明)

正規店で購入した100%本物です。

購入価格は29160円です。

人気のイージータックパンツになります。

「とても軽くて涼しい」がキーワードのこちらのシアサッカー素材のパンツ。

日本では“しじら織り”とも呼ばれるシアサッカー生地。

波状の縞模様による凹凸感が特徴で肌に触れる面が少ないため、

ドライなタッチでとても涼しく着ていただけます。

滑らかな肌触り+ストレッチ性の高さが特徴で、快適に着用して頂けます。

腿回りはゆったりで裾にかけてテーパードしたお馴染みのシルエット。

スニーカーやLOAFERとも好相性です。

ウエストにはドローコードも備わっておりベルトレスでも着用して頂けます。

太いのに細く見えてしまうバランス感覚が他にはない持ち味です。

真夏以外使用頂ける快適素材ですのでこれからの時期に最適。

人気のあるアイテムですので探されていた方はこの機会にいかがでしょうか。

着用者身長175 体重60

p-33-86G

(素材)

ポリエステル

(色)

ブルーカモ

(サイズ)

4 ウエスト82㎝ 股下71㎝ 股上27㎝ 裾幅16㎝ 渡り幅32㎝

※伸縮性あります。

(状態)

着用回数の少ない美品です。

※素材の特性上、わずかな使用感や皺等はご了承ください。

※クリーニング済み

(備考)

必ず自己紹介欄を御覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジュンハシモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

