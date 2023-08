Gil Scott-Heron and Brian Jackson / Bridges (LP) レコード USオリジナル

惜しまれつつも他界したGil Scott-Heronと相棒Brian Jacksonのタッグによる77年発表アルバム。Kanye WestがCommon「The People」で早回しサンプリングしていたB2「We Almost Lost Detroit」は、巨大な発電所ができてしまった現実を嘆いた切実なメーッセージが胸に刺さる名曲!!A3「Racetrack In France」、B1「Under The Hammer」等、ジャズのエッセンスとファンクネスが見事に融合した素晴らしい楽曲ばかりの名盤です!!

SIDE-A

1.Hello Sunday! Hello Road!

2.Song Of The Wind

3.Racetrack In France

4.Vildgolia(Deaf, Dumb & Blind)

SIDE-B

1.Under The Hammer

2.We Almost Lost Detroit

3.Tuskeegee #626

4.Delta Man(Where I'm Coin' From)

5.95 South(All Of The Places We've Been)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

