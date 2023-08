割引発見 ゆるダボ USA古着 スターター XXL ロゴ刺繍 ナイロンジャケット ナイロンジャケット

○フォロワー様限定で割引き中○

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

◆商品名:ナイロンジャケット

◆ブランド・メーカー: スターター

◆サイズ:XXL

平置き採寸(素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい)

着丈:76

肩幅:67

身幅:67

袖丈:60

◆素材:表地ナイロン100%/裏地ポリエステル65%.綿35%

◆カラー:ネイビー

◆状態:左袖に小さなダメージあり。左脇ファスナーにやや剥がれあり。ファスナー8割ほどしか開きません。

◆特長:スターターのナイロンジャケットです。裏地は肌触りの良い Tシャツ素材です。ロゴは全て刺繍です。通常のXLより大きめのXXLなのでゆるっと着れるサイズ感です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

◉ブランドや年代によってサイズ感が異なりますので必ず上記サイズをご参照下さい!

◉状態は個人の基準です

◉used品になりますので細かな汚れや着用感がある場合がございます。あくまで古着ということをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。

◉洗濯済みですが古着特有の匂いがある場合があります。神経質な方のご購入はお控えください。

管理No.m390

取扱アイテム

#古着

#オーバーサイズ

#ヴィンテージ

#ゆるだぼ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スターター 商品の状態 傷や汚れあり

