【内祝い】 641 Schott シングルライダースジャケット ブラック レザージャケット ライダースジャケット

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Schott ショット641 シングルライダースジャケットレザージャケット ブラック ライナー付きサイズ:34着丈:64cm肩幅:44cm身幅:48cm袖丈:58cmライナーが付属します。所々擦れ傷など見られ、ある程度使用感のあるアイテムです。裂けやひび割れなどの大きなダメージはありません。Schott ショット ONE STAR ワンスターVANSON バンソンLanglitz Leathers ラングリッツレザーHARLEY DAVIDSON ハーレーダビッドソンAERO LEATHER エアロレザーKADOYA カドヤLewis Leathers ルイスレザー(a035

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ショット 商品の状態 やや傷や汚れあり

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