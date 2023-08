数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます^^

#MochiSHOP

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ブランド】

ILBISONTE/イルビゾンテ

■カラー

画像参照

ブラウン 茶

キャメル

ヤキヌメ

ヌメ

レザー

ブラウン

■サイズ

縦:20cm

横:25cm

マチ:5cm

ショルダー:118〜128cm

※素人寸法となりますのでよろしくお願い致します。

【商品説明】

ILBISONTEのショルダーバッグです✨

経年変化もいい感じになっております!

小物、財布等なども入るのでシーンを問わず様々な場面でご利用頂けるかと思います◎

ブラウンのレザーにブランドロゴがついており、シンプルなデザインはどんなコーディネートにも馴染み、高級感を演出してくれます✨

【商品状態】

■状態: AB

S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

AB 多少の使用感がありますが、目立つようなダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

B 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメ

ージや汚れは見受けられません。普段着用していただ

く分には問題ないかと思われます。

C 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

D ジャンク品or難あり品

ワンランク上のバッグでお洒落を楽しんでください。

⭐️ご購入後迅速に対応させて頂きます

⭐️リユース品になりますので完璧品をお求めの方はご遠慮下さい

⭐️発送時はバッグの中を空にし、プチプチで包んで丁寧に発送致します^^

※お花はつきません。

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

