喜ばれる誕生日プレゼント 90年代　ポロ　ラルフローレン　スエード　ジャケット　G9 バラクータ レザージャケット

Polo Ralph Laurenのスエードスイングトップ スエードハリントンジャケットです。

数年前に古着屋で30,000円程度で購入しました。

Sサイズはなかなか見つけることができないと思います。

オフシーズンなので多少安くしております。

着丈62㎝ 身幅53㎝ 肩幅48㎝ 袖丈62.5㎝

(素人採寸ですので多少の誤差があります。)

古着

used

ヴィンテージ

アメカジ

レザージャケット

カラー···ベージュ

素材···スエード

アウター形···シングル

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

